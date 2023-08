Kinder-Notdienst in Leipzig: Kassenärzte-Vereinigung verhält sich ignorant

Leipzig. Wenn Ihr Kind am Samstagnachmittag Fieber und Bauchschmerzen bekommt – wo fahren Sie dann hin? Wer im Leipziger Norden oder Nordwesten wohnt, sucht wahrscheinlich die Bereitschaftspraxis am St. Georg auf. Eltern aus dem Zentrum oder Südosten begeben sich wohl gleich in die Uniklinik. Das ist gelebte Realität: Man geht dorthin, wo man zügig ist und wo es Hilfe auch für den Fall gibt, dass der Blinddarm schnell raus muss. Ob die Uniklinik ins kinderärztliche Bereitschaftssystem eingebunden ist oder nicht, spielt praktisch keine Rolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das in Leipzig aus einer historischen Struktur gewachsene System wird dieser Realität schon lange nicht mehr gerecht. Hinzugekommen sind Erfahrungen aus dem vergangenen Winter, als in den Kinderkliniken die Hölle los war. Spätestens da wurde klar: Es muss sich etwas ändern, denn die Uni übernimmt erhebliche Teile des Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), bekommt für diese Aufgabe aber nicht mehr Personal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn die KVS nun konstatiert, dass man im Kinderärzte-Notdienst nichts ändern müsse, weil es ja keine Versorgungsengpässe gebe, dann ist das blanker Hohn: Dass Engpässe nicht offen zutage treten, ist auch ein Verdienst der Uniklinik. In diesem Wissen an verkrusteten Strukturen festzuhalten, zeugt von einem hohen Maß an Ignoranz und geht am wahren Leben vorbei.

LVZ