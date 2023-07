Leipzigs Verkehrspolitik muss transparenter werden

Leipzig. Die Botschaften der drei Mobilitätsexperten zum Verkehr der Zukunft in Leipzig müssten den Verkehrsplanern der Stadt ganz schön in den Ohren klingen. Denn die auswärtigen Spezialisten warnen davor, das Auto zu verteufeln. Auch wenn sie den Neubau von Straßen für Autos ablehnen und stattdessen Investitionen in ein gut funktionierende Fahrradnetz fordern – ihre Botschaft lautet gleichzeitig: Autos werden auch in Zukunft benötigt. Für Pendler und den Wirtschaftsverkehr sind sie für absehbare Zeit sogar unverzichtbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipzigs Stadtpolitiker haben das schon seit Jahren nicht mehr so deutlich kommuniziert. Eher gibt es hier das Gegenteil: Immer wieder sind Debatten über eine autofreie Stadt zu hören.

Auch der Hinweis, dass vor gravierenden Veränderungen im Straßennetz darüber in der Bürgerschaft unbedingt ein Konsens hergestellt werden muss, sollte im Rathaus für Nachdenken sorgen. Dafür reichen keine Kungelrunden des Stadtrates und ziemlich einseitige Diskussionen über Nachhaltigkeitszenarien aus, an denen fast nur Studenten und die Fahrrad-Lobby teilnehmen.

Dafür sind schon Bürgerentscheide notwendig. Und zwar bevor so gravierende Veränderungen wie zum Beispiel die Reduzierung einer Hauptzufahrtstraße wie der Prager Straße von vier auf zwei Spuren vorgenommen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wer solche Dinge ohne einen Konsens mit den Betroffenen durchsetzt, schürt Unfrieden und Politikfrust. Die Stadtpolitik muss die Bürger viel stärker mit ins Boot nehmen, wenn über solche Themen entschieden wird. Das fängt mit rechtzeitigen öffentlichen Debatten über notwendige Veränderungen an und muss in Abstimmungen münden, an denen sich jeder beteiligen kann. Dafür gibt es in Leipzig noch viel zu tun.

LVZ