Studentenwohnreport 2023: Miete darf nicht über Studium entscheiden

Leipzig. Die gute Nachricht aus dem aktuellen MLP-Studentenwohnreport lautet: Die Geschwindigkeit, mit der die Kaltmieten für kleine Wohnungen und WG-Zimmer in Leipzig bis 2022 gewachsen waren, ist laut der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft 2023 merklich zurückgegangen – von zwölf auf weniger als vier Prozent. Die schlechte Nachricht: Der Anstieg der Nebenkosten-Pauschalen macht keinen Bogen um typische Studentenbuden. Wer zum Start des Wintersemesters eine Wohnung sucht, muss bereit sein, tiefer als in den Vorjahren in die Tasche zu greifen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch ist der Wohnungsmarkt ein Pluspunkt für Leipzig

Trotzdem weist der Report für Leipzig nach wie vor ein Mietniveau aus, das im Bundesvergleich niedrig ausfällt. Wenn junge Menschen überlegen, in welche Stadt sie zum Studium ziehen, bleibt der Wohnungsmarkt also ein Pluspunkt für Leipzig – noch. Es ist ein Pfund im Wettstreit um den akademischen Nachwuchs, das die Stadt bewahren muss. Zumal sie es im Hinblick auf studentische Lebensqualität locker mit weit teureren Konkurrentinnen wie Frankfurt am Main, München oder Bonn aufnehmen kann.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Günstiger Wohnraum darf freilich nicht nur Studierenden zugute kommen. Die Investition in Studentenwohnheime lohnt trotzdem. Denn sie entlastet mittelfristig den gesamten Mietmarkt. Auch das BAföG muss wieder stärker zu einem Mittel werden, die steigenden Wohnkosten abzufedern: Die Entscheidung für oder gegen ein Studium darf nicht davon abhängen, ob man sich die Miete leisten kann.

LVZ