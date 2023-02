﻿Kommentar: Milliarden-Investitionen helfen Wirtschaft durch die Krise

Leipzig. Damit die öffentlichen Haushalte unter der Corona-Last nicht kollabieren, hatte der Bund in der heißen Phase der Pandemie die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt. Auch Leipzig verließ damals seinen Sparkurs und begab sich in die Neuverschuldung.

Der Weg war riskant, weil ja niemand den Ausgang der Krise vorhersehen konnte. Doch am Ende sollten die Befürworter recht behalten: Nicht kleckern, sondern klotzen, bei notwendigen Investitionen nicht sparen – diese Entscheidung unserer Kommunalpolitiker erwies sich als klug und nachhaltig.

Steuereinnahmen auf Rekordniveau

Nicht nur, weil der Bedarf an Investitionen in Infrastruktur, in Bildung, Mobilität und Klimaschutz in Leipzig so immens ist. Die öffentlichen Aufträge belebten die lokale und regionale Wirtschaft und sorgten dafür, dass Unternehmen ihre Leistungsfähigkeit behalten, Mitarbeiter weiter beschäftigen und die Steuereinnahmen heute auf Rekordniveau steigen konnten. Dieser Kreislauf trug letztlich dazu bei, dass die Kommune heute weiter in ungekannten Größenordnungen investieren und die Stadt damit zugleich zukunftsfest machen kann.

Aufträge über 1,2 Milliarden Euro wollen die Stadt und ihre Beteiligungsunternehmen allein in diesem Jahr auslösen. Das ist ein Impuls, der Unternehmen und Handwerksbetriebe auch gut durch die neuen Krise in Folge des Ukraine-Krieges tragen sollte.