﻿Mobilitätswende in Leipzig – auch intelligente LED-Tafeln und Apps gehören dazu

Leipzig. Das Verkehrschaos bei vielen RB-Spielen rund um die Arena ist bekannt. An Verkehrskonzepten, die die An- und Abreise für Fans und Anwohner erträglicher machen, bastelt die Stadt seit Langem. Bisher mit unbefriedigendem Ergebnis. Wichtig sind aber auch rechtzeitige Informationen, die Staus vermeiden helfen. So sind LED-Tafeln an den Zufahrtsstraßen geplant. „Fahr nicht ins Zentrum – dort ist alles voll“ - solche Infos können Autofahrer vielleicht schon bald direkt am Steuer empfangen. Die Ingenieure der Leipziger Verkehrsmanagementzentrale arbeiten an intelligenten technischen Lösungen, rechnen quasi KI-basiert in die Zukunft.

Sie möchten Autofahrerinnen und Autofahrern mitteilen, dass um die Ecke ein Park+Ride-Platz vorhanden ist, von dem aus sie bequem Straßenbahn oder Bus nutzen können. Ob diese die Hinweise berücksichtigen, steht freilich auf einem anderen Blatt. Die Ingenieure wollen ebenso voraussagen, wann eine Ampel auf Rot schaltet und diese Info über eine App bereitstellen. Das könnte für Radfahrer wichtig sein, die sie auf seinem verkehrssicher am Lenker angebrachten Handy lesen und entscheiden, langsamer oder schneller in die Pedale zu treten. Das ist momentan zwar ebenso schwer vorstellbar, wie die Vision, dass alle Radfahrer auf rote Ampeln achten. Es ist Zukunftsmusik. Gehört aber ebenso zur Mobilitätswende wie das Fahren autonomer Busse und Autos auf unseren Straßen.