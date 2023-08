Modernisierung ist der Ausweg aus dem Fachkräftemangel

Leipzig. Guter Verdienst, Arbeitsplatzsicherheit, geregelte Arbeitszeiten: Jahrzehntelang rissen sich die Menschen um Jobs im öffentlichen Dienst. Denn wer es bis dahin schaffte, der hatte fürs Leben ausgesorgt – egal, ob es dem Land und seiner Wirtschaft gut oder schlecht ging. Mittlerweile reißen sich jedoch die Arbeitgeber um Mitarbeiter. Und auch der öffentliche Dienst ist da nur noch ein Player unter vielen auf dem umkämpften Beschäftigungsmarkt.

Freie Stellen, erfolglose Stellenausschreibungen

Zwar stellt die Leipziger Stadtverwaltung jedes Jahr im Schnitt noch mehr als 800 Menschen ein. Aber genauso viele Stellen bleiben frei. Jeder zehnte Arbeitsplatz im Rathaus ist ständig unbesetzt. Stellenausschreibungen werden ergebnislos abgebrochen. Es fehlt an allem. An Ingenieuren, die den Ausbau der kommunalen Infrastruktur planen, an IT-Experten, die die Modernisierung der Behörden vorantreiben, an Erzieherinnen, die die wachsende Zahl von Kindern in den Kitas betreuen.

Der Arbeitsmarkt ist wie leer gefegt. Private und öffentliche Arbeitgeber konkurrieren inzwischen um die gleichen Köpfe. Oft hat die private Wirtschaft dabei die Nase vorn. Dazu kommt: Bundesbehörden, deren Abwesenheit im Osten lange kritisiert wurde, siedeln sich zunehmend auch in und um Leipzig an. Sie brauchen teilweise dieselben Fachkräfte wie die örtlichen Behörden.

Ein Fünftel der Rathausmitarbeiter geht bald in Rente

Aufgrund der geburtenschwachen 1990er- und Nullerjahre wird das Fachkräftedefizit weiter zunehmen. Gleichzeitig steigen immer mehr Arbeitnehmer aus dem Berufsleben aus. Allein im Rathaus geht in den nächsten zehn Jahren ein Fünftel der Bediensteten in den Ruhestand. Diese Lücken zu füllen, wird noch schwieriger.

Der öffentliche Dienst muss deshalb zügig all jene Prozesse entbürokratisieren, digitalisieren und miteinander verzahnen, die ohne menschlichen Einsatz auskommen. Ansonsten könnte der Bürger bald immer öfter vor verschlossenen Rathaustüren stehen.

