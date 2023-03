﻿Demenzdorf in Leipzig: Neue Pflegeheime gehören zu den besten Seiten der Stadt

Dass der Leipziger Stadtrat bei den Investitionen für neue Altenpflegeheime mit in die Bresche springt und sogar innovative Konzepte wie ein Demenzdorf fördert, gehört zu seinen besten Seiten. Das findet zumindest unser Redakteur Jens Rometsch in seinem Kommentar.

Auf diesem Grundstück an der August-Bebel-Straße wollen die Städtischen Altenpflegeheime Leipzig in Kürze den Bau von 66 altersgerechten Wohnungen starten.

Leipzig. Das Thema, wie wir mit hilfsbedürftigen Senioren umgehen, steht oft nicht ganz oben in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Doch gerade hier zeigt sich, wie menschlich eine Gesellschaft jenseits von festlichen Reden tatsächlich ist.

Erfreulicherweise wächst bundesweit die Lebenserwartung. Doch damit gibt es auch immer mehr Menschen, die an Demenz oder Alzheimer erkranken. Für Leipzig liegt die Schätzung bei den über 65-Jährigen schon bei mehr als 12.000 Personen. In den zehn vollstationären Einrichtungen der Städtischen Altenpflegeheime (SAH) beträgt der Anteil etwa 70 Prozent.

Jeder, der einen Angehörigen mit schwerer Demenz hat, wird verstehen, wie schnell man bei der Pflege an die Grenzen der eigenen Kräfte gelangen kann. Zudem lauern in Großstädten besondere Gefahren, wenn ein Mensch nicht mehr weiß, wie man ein Telefon oder das Armband mit dem Notrufknopf am Handgelenk benutzt. Die SAH, aber auch private oder kirchliche Anbieter, leisten hier eine unschätzbar wertvolle Arbeit. Nur leider werden sie durch die aktuelle Pflegeheim-Finanzierung in Deutschland nicht genug unterstützt.

Förderung eines innovativen Konzeptes wie das eines Demenzdorfes

Lange sah es daher so aus, als ob die SAH angesichts der explodierenden Immobilienpreise, Bau- und Materialkosten keine zusätzlichen Kapazitäten mehr schaffen können. Dass der Stadtrat hier nun finanziell mit in die Bresche springt und sogar innovative Konzepte wie ein Demenzdorf fördert, gehört ohne Zweifel zu seinen besten Seiten.