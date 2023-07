﻿Sommer-Baustellen in Leipzig: Nicht alle können Urlaub machen

Leipzig. Man kann es kaum noch hören: Weil in den Sommerferien die halbe Stadt im Urlaub sei, könne die Zahl der Straßenbaustellen besonders hoch sein, tönt es ständig aus dem Rathaus und den Stadtbetrieben. Aber ist wirklich die halbe Stadt im Sommer ständig im Urlaub? Wird halb Leipzig etwa in den sechs Ferienwochen ausquartiert? Wird die Belieferung der vielen Läden in dieser Zeit eingestellt? Wohl nicht.

Die Stadt funktioniert weiter und Zehntausende mühen sich täglich über immer mehr nervige Umleitungen in ihre Büros und zu ihren Unternehmen. Deshalb: Hört auf mit dem Mythos, dass das Bauen in der Ferienzeit gar nicht so schlimm sei. Die Baustellenflut in der Ferienzeit ist die Hölle.

Zugegeben: Leipzigs Infrastrukturplanern sitzt die Zeit im Nacken. Sie dürfen nicht auf der Stelle treten, sondern müssen mehr bauen, wenn sie ihre Netze leistungsfähiger machen wollen. Und das müssen sie, denn die Stadt wächst. Mehr Einwohner müssen versorgt werden und mehr Busse und Straßenbahnen über Fahrbahnen und Gleise düsen.

Dass der Baumarathon immer schwieriger wird, ist auch unbenommen. Mit der Umgestaltung der Landsberger Straße musste in diesem Jahr zum ersten Mal ein Großprojekt storniert werden, weil die Angebote unbezahlbar wurden. Jetzt steht dort nur noch eine bessere Notreparatur an. Und das Großprojekt Dieskaustraße wurde über viele Jahre gestreckt – auch in der Hoffnung, die horrenden Kosten dadurch besser stemmen zu können.

Viele nennen es deshalb ein Glück, dass Leipzig überhaupt noch so viel bauen kann. Aber für viele ist das auch extrem nervig. Nicht alle können in der Sommer-Ferienzeit Urlaub machen.

