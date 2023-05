﻿Park-Chaos rund um die Arena Leipzig: weiter sanktionieren!

Leipzig. Im Fußball wie in der Kultur wie im übrigen Leben gibt’s Gesetzmäßigkeiten, die sich nie ändern. Weshalb sie auch so heißen. Die runde Beschaffenheit des Spielgeräts beispielsweise. Oder im Theater nicht dazwischenzurufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ziemlich klar ist auch die Gesetzmäßigkeit, die für Anreisen in Epizentren der Freizeitgestaltung gelten – rund ums Leipziger Stadion zum Beispiel. Gebetsmühlenartig legen Veranstalter und Behörden Gästen nahe, das Auto zu Hause oder wenigstens auf einem Park+Ride-Platz stehen zu lassen, um ein Chaos zu vermeiden. Auch im Vorfeld des Sonntags: Weil RB Leipzig gegen Werder Bremen kickte, direkt nebenan Comedian Paul Panzer die Arena-Halle füllte und ein paar Meter weiter die Kleinmesse tobte.

Guter Tag für Abschleppdienste

Und was war? Die innerstädtischen Parkhäuser platzten aus den Betonpfeilern, im Umfeld mussten die Einsatzkräfte durchgreifen. Über 400 Ordnungswidrigkeiten, inklusive Parken im Naturschutzgebiet Auwald. Die Abschleppunternehmen hatten einen ziemlich guten Tag. Auf der anderen Seite wurden die offiziellen P+R-Möglichkeiten insgesamt nur zu 45 Prozent angenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was in anderen Städten längst funktioniert, geht hier noch immer zu oft schief. An der Kommunikation dürfte das weniger liegen als an der ungebrochenen Dreistigkeit derer, die zu bequem sind, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Bleibt nur das Aufrechterhalten straffer Sanktionen. Einfach mal zur Info: Am 27. Mai spielt RB gegen Schalke, und Andreas Gabalier singt in der Arena. „Hodiodioooodiooodieee“!