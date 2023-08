Plakataktion gegen Haltestellen-Rauchen: Gut gemeint, schlecht gemacht

Leipzig. Jeder kann sehen, wie es um die Sauberkeit an den Haltestellen der Leipziger Busse und Straßenbahnen bestellt ist: Vor allem in der Innenstadt liegen überall Kippen ohne Ende herum und in fast jedem Wartehäuschen sitzt ein Raucher, der an einem Glimmstängel nuckelt. Spätestens wenn eine Bahn kommt, fliegt die Kippe auf den Haltestellenboden. Obwohl es verboten ist und saftige Strafen drohen. Denn weit und breit ist niemand vom Ordnungsamt zu sehen. In der Behörde hat ja die Jagd auf Falschparker Priorität.

Mehr bewegen als heiße Luft

Dass Bürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) keine Handlungsmöglichkeiten sieht, ist mehr als befremdlich. Wo bleiben seine Vorstöße, um auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene ein Rauchverbot in Haltestellenbereichen durchzusetzen, wie es schon in Bussen und Bahnen gilt? Wo bleibt der Schulterschluss mit Leipzigs Bundestagabgeordneten, um die dafür offenbar nötige Gesetzesänderung anzuschieben? Wo bleibt der Austausch mit seinen Kollegen aus anderen Städten, die das Problem besser lösen? Will sich die Dienberg-Behörde zum Jagen tragen lassen? Auch ein grüner Bürgermeister sollte in Leipzig für einen besseren Nahverkehr mehr bewegen als heiße Luft.

Mit solchen halbherzigen Alibi-Aktionen wie der Plakat-Kampagne gegen das Rauchen in den Haltestellen macht sich Leipzig nur lächerlich. Und wirft sein Geld zum Fenster raus. So werden sich die Zustände an Leipzigs Haltestellen nie bessern.

LVZ