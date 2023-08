Probleme von Gorillas in Leipzig: Boom der Express-Lieferdienste ist vorbei

Leipzig. Es ist zweifelsohne bequem, eine Bestellung bei Gorillas oder Flink zu tätigen: Das Handy auf der Couch gezückt, Waren in den virtuellen Einkaufskorb befördert – und ab zur Kasse. Wenn es gut läuft, klingelt es zehn Minuten später an der Tür. Als die damaligen Start-ups nach Leipzig kamen, war die Euphorie groß. Und jetzt? Ist diese eher einem Kater gewichen. Zumindest dürfte man sich so in der Firmenzentrale von Getir fühlen, dem Gorillas-Eigentümer. Nun hat das Unternehmen mit leeren Regalen in den Lagern zu tun – und offenbar auch mit Geldproblemen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Überraschend sind die Schwierigkeiten nicht. Das wirtschaftliche Umfeld hat sich geändert: Statt Bequemlichkeit zählt in Zeiten der Inflation beim Einkauf jetzt wieder der Preis. Hinzu kommt: Der Ruf der Lieferdienste war nie wirklich gut. Schnell fragten sich viele Kunden: Wie kann das arbeitnehmerfreundlich funktionieren, wenn gerade einmal zehn Minuten zwischen Bestellung und dem Klingeln des Fahrers an der Tür vergehen? In Zeiten, in denen vermehrt über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und faire Arbeitsbedingungen diskutiert wird, ist das nicht förderlich fürs Image.

Lesen Sie auch

Und so zeichnet sich ab: Der Boom der Schnelllieferdienste ist vorbei. Es mag hart klingen, aber Leipzig hat die Anbieter eigentlich nie gebraucht. Die Nahversorgung ist gut in der Messestadt. Und wer dennoch nicht auf Lieferungen verzichten möchte, kann Dienste beispielsweise von Konsum oder Rewe wählen. Die brauchen zwar länger und mehr Vorlaufzeit: Vor einigen Jahren hat das aber auch noch niemanden gestört.

LVZ