﻿Risiko eines Verkehrsinfarkts

In Leipzig werden die Rufe nach einer autofreie Stadt immer lauter. LVZ-Reporter Andreas Tappert hält solche Forderungen für gefährlich. Leipzig lebe davon, das Auswärtige kommen und Geld in die Stadt bringen, meint er.

Leipzig. Wer glaubt, dass ein Fußballfan aus Hoffenheim nach fünf Stunden Fahrt an Leipzigs Stadtgrenze sein Auto abstellt, sich auf ein Leihfahrrad setzt und bis zum Stadion radelt, ist reichlich naiv. Oder dass er sich in eine übervolle Straßenbahn zwängt, die ständig im Stau steht und bis zur Red-Bull-Arena ewig braucht. Wer will, dass das Auto am Stadtrand stehen bleibt, muss exzellente Alternativen anbieten – wie die Olympiastadien in München und Berlin mit ihren vorzüglichen S- und U-Bahn-Anbindungen. Doch davon ist Leipzig – mit Verlaub – noch Galaxien entfernt. Wer zu RB-Spielen will, wird deshalb weiter mit dem Pkw anreisen oder die Stadt künftig ganz meiden.