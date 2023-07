Ein Radweg zwischen Lützen und Markranstädt westlich von Leipzig wäre mit Sicherheit gefragt – doch offenbar fällt eine zügige Umsetzung fehlender Absprachen der Behörden zum Opfer. Für die Verkehrswende im Leipziger „Speckgürtel“ ist das ein Dämpfer, kommentiert unser Autor.

Leipzig. Um die Verkehrswende zu meistern, braucht es nicht nur in der Stadt Anstrengungen: Auch in dünner besiedelten Gegenden gilt es, umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten zu etablieren. Es gibt aber einen Unterschied: Während es in Leipzig genug Alternativen zum Auto gibt, sieht es im sogenannten Speckgürtel rund um die Messestadt schlechterer aus: Busse und Bahnen fahren seltener, die Radwegeinfrastruktur ist mitunter mangelhaft. Hier ist Tempo gefragt, wenn es darum geht, das Straßen- und Schienennetz auszubauen.