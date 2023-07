﻿So verspielt die Politik das Vertrauen der Bürger

Leipzig. Das Theater um die Balkonsolaranlagen in Leipzig steht exemplarisch dafür, warum Menschen der Politik nicht zutrauen, Probleme wirklich zu lösen.

Da ebnet der Stadtrat vor mehr als zwei Jahren den Weg dafür, dass Tausende Haushalte in Leipzig die Energiewende im Kleinen selbst erleben können. Doch was macht die Kommune daraus? Statt beherzt die jährlich bereitstehende halbe Million Euro unters Volk zu bringen, damit sich so viele Menschen wie nur möglich mit der Anschubfinanzierung eine kleine Solaranlage vor ihren Balkon hängen und selbst Strom erzeugen können, wird das Vorhaben so lange verzögert, bis es womöglich ganz platzt – weil andere, in dem Fall der Freistaat Sachsen, schneller sind.

Politik, die ihre Versprechen nicht einlöst, macht sich unglaubwürdig. Dabei braucht die Energiewende vor allem eines: das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger! Und die fragen sich zu Recht: Wenn die Energiewende schon an solchen Kleinigkeiten wie einer 200-Euro-Förderung scheitert, wie soll dann erst der komplette Ausstieg aus fossilen Energieträgern gelingen, zu dem sich Leipzig bis 2040 verpflichtet hat?

Weniger Moral-Appelle, mehr Taten

Nicht anders sieht es beim Thema Mobilität aus. Leipzigs Antworten auf die Verkehrswende erschöpfen sich bislang im Aufpinseln von Radfahrstreifen auf grauem Asphalt. Demgegenüber kommen die Pläne für dringend benötigte neue Straßenbahnlinien nicht voran, sollen künftig S-Bahnen sogar in noch größeren Abständen verkehren. Die Verkehrswende wird so zur leeren Worthülse.

Statt die Menschen mit Moral-Appellen zum Klimawandel zu nerven, sollte die Politik endlich ihre Hausaufgaben erledigen!

