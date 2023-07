﻿Der Sturm im Leipziger Handel legt sich allmählich

Leipzig. Der Eigentümer-Wechsel beim Städtischen Kaufhaus dürfte nur ein Vorbote für den grundlegenden Wandel beim City-Handel sein. Noch vor wenigen Monaten wurde am Neumarkt gezittert, ob Galeria schließen muss und Leipzig sein letztes klassisches Warenhaus verliert. Bei großen Schuh- und Textilketten jagte eine Insolvenz die nächste. Manche Branchenvertreter sahen selbst Flaggschiffe wie Peek & Cloppenburg in der Petersstraße oder Primark an der Hainstraße wackeln. Doch inzwischen legt sich der Sturm allmählich, scheinen viele Handelsketten die Klippen und Strudel zu umschiffen. Einige verdienen sogar schon wieder ordentlich Geld.

In den nächsten Monaten wird in Leipzig der Nachfolger vom Karstadt-Warenhaus starten und sich auch darüber hinaus viel im Einzelhandel bewegen, sagen hiesige Fachleute jetzt. Es stünden Schließungen und Neueröffnungen infolge der jüngsten Krisen an, doch eine Untergangsstimmung sei keinesfalls angebracht.

Inzwischen hätten auch einige Eigentümer der Geschäftshäuser ihre Lehren gezogen. Um verlässliche Mieter zu halten oder neue zu gewinnen, seien sie zu Kompromissen bereit. Wenn nun eine große Versicherung das Städtische Kaufhaus kauft, dann sicher nicht in der Erwartung, damit schnell hohe Gewinne zu erzielen. Vielmehr muss sie dort selbst noch viel investieren und langen Atem zeigen, damit die Sache ein Erfolg wird.

