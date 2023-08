Kommentar: Tourismus in Leipzig und der Region ist kein Selbstläufer

Leipzig. Dass Leipzig weltoffen ist, ist eigentlich eine Binsenweisheit: Jeder, der schon einmal in Leipzig zu Gast war, weiß das. Die Leipziger haben immer ein freundliches Wort und helfen jedem, der Hilfe braucht. Leipzigs jahrhundertelange Tradition als Messestadt lässt grüßen.

Deshalb kommen auch viele wieder, die einmal in der Stadt waren. Zu Kongressen, Kulturfestivals, Großveranstaltungen, Messen oder Konzerten. Und das nach der Wende entstandene Neuseenland ist mit der Großstadt in der Nachbarschaft eine Symbiose eingegangen, die noch enormes touristisches Potenzial besitzt, das erschlossen werden kann.

Dass dieses Juwel noch geschliffen werden muss, haben Tourismusmanager wie LTM-Chef Volker Bremer längst erkannt – und sind mit Feuereifer dabei. Daran wird hoffentlich auch die Bettensteuer nichts ändern, die Leipzigs Stadträte den heimischen Touristikanbietern zwischen die Beine geworfen haben und die Touristen seit 1. April entrichtet müssen. Die Stadt hat bis Juni damit bereits 3,7 Millionen Euro eingenommen – Geld, das den Touristen fehlt, wenn sie in Leipzig shoppen oder essen gehen.

Noch viel schlimmer ist das Drama, das sich gerade an den vier Seen an Leipzigs südlicher Stadtgrenze abspielt. Durch die beiden Schleusen, die dort eigentlich längst funktionieren sollten aber es nicht tun, geht der Region enormes Potenzial verloren. Mit ihnen wären die vier Seen besser erreichbar und noch erlebenswerter. Neue Wassersport-Anbieter, Hotels und Gastronomen würden sich ansiedeln; neue Jobs und Steuereinnahmen entstehen. Und Leipzig könnte im europaweiten Tourismus-Ranking noch mehr Plätze gut machen.

Dass die aktuelle Bundesregierung für die beide Schleusen-Projekte zuständig ist, lässt Schlimmes befürchten. Das hat das Neuseenland nicht verdient.

