﻿Die Vision von einer neuen Mobilität in Leipzig – Ist es schon die Vision für alle?

Leipzig. Jetzt ist es klar ausgesprochen: Die Mobilität in der Stadt Leipzig soll sich in den kommenden Jahren massiv ändern und die Räume in der City sollen neu verteilt werden. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat eine große Vision für die Zukunft in Deutschlands spannendster Großstadt entworfen – und damit erstmals umfassend formuliert, was viele Menschen in der Stadt längst gespürt hatten: Das Auto wird immer mehr aus der Stadt verschwinden. Es wirkt wie ein Befreiungsschlag des Oberbürgermeisters, dem mitunter vorgeworfen wurde, keinen klaren Kurs für die kommenden Jahre vorzugeben und sich beim Thema Verkehrswende in kleinen, nicht zu Ende gedachten Einzelmaßnahmen zu verlieren.

Die Vision für Leipzig ist groß: Mehr Platz für Menschen mit Frei- und Grünflächen, ein neues Radwegenetz, besserer ÖPNV, komplett gesperrte Straßen für Autofahrer, Flanieroffensive für bessere Gehwege, Sanktionen für Gehwegparker und sogar der (erneute) Traum vom S-Bahn-Tunnel von Ost nach West.

Nöte der Wirtschaft nicht abbügeln

Viele europäische Städte machen bereits vor, dass das alles keine Utopien sind – und solche Ideen tatsächlich zur Attraktivität und Lebensqualität einer Stadt beitragen können. Und ihre Zukunftsfähigkeit garantieren. Auch wenn es sich aus der einen oder anderen Perspektive zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so anfühlen mag. Auf OBM Jung und die Stadtpolitik werden viele Diskussionen zukommen, die alle ihre Berechtigungen haben. Jede Gruppe oder Branche wird auf ihre Bedürfnisse und Nöte hinweisen: Das darf nicht, wie manchmal in der Vergangenheit, abgebügelt werden. Nicht immer wird es Kompromisse geben können, wenn das Ziel so klar umgesetzt werden soll – doch mitunter wird es immer einen Weg geben, der für alle funktionieren kann.

In den vergangenen Monaten ging es mit den Veränderungen im Stadtbild rasant voran: Mehr Radwege in der City, weniger Spuren für Autofahrer, das Statement durch den größten Fahrradgipfel der Welt Velo-City, der politische Wille für mehr Tempo 30-Zonen in der Stadt (wo es derzeit noch beim Bund hakt), das Aufstellen von „Superblocks“ in ersten Stadtteilen.

Veränderung nicht ohne Reibung

Nicht immer konnte die Stadt ihre Bürgerinnen und Bürger bei diesen „Hau-Ruck“-Aktionen mitnehmen – viele fühlten sich überrumpelt, nicht eingebunden, nicht ausreichend informiert. Und viele ärgern sich, wenn auf den Anfang kein Ende folgt – und so beispielsweise Radwege plötzlich im Nichts enden. Oder doch zwischen Lastwagen und Pkw.

Klar ist: Veränderungsprozesse sind langwierig, kommunikationsintensiv und nicht immer reibungsfrei. Das gilt in allen Lebensbereichen. Ein klar kommunizierter Plan und eine Vision sind ein Anfang. Dabei geht es nicht nur darum, Leipzig klimafreundlicher aufzustellen, sondern es gilt auch, eine Stadt lebenswerter zu gestalten mit Räumen und Orten, an denen Menschen besser zusammenkommen können. Weil sich die Bedürfnisse der Menschen über die Jahrzehnte verändert haben.

