﻿Vogelmonitoring im Leipziger Auwald? Ja, aber bitte anders!

Leipzig. Stören 17 000 laufende Menschen Zehntausende brütende Vögel im Auwald? Im Vorfeld des diesjährigen Firmenlaufs hat sich das städtische Amt für Umweltschutz intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Fast hätte das alljährliche Event deshalb nicht stattfinden dürfen. Für ihr Engagement in puncto Vogelschutz hat die Behörde grundsätzlich ein Lob verdient. Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner sollten sich tatsächlich daran gewöhnen, mehr Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt zu nehmen. Unverständlich bleibt indes, warum ausgerechnet Scharen von Joggern größere Störfaktoren sein sollen als etwa Autoströme oder bis in den Wald hinein schallende Konzerte auf der Festwiese und RB-Heimspiele in der Red-Bull-Arena.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt also schaut sich – nennen wir es ein Versöhnungsangebot der Veranstalter in Richtung Umweltschutzamt – ein Vogelkundler vor, während und nach dem Firmenlauf die Aktivitäten der Brutvögel an. Grundsätzlich eine gute Idee – um unbegründete Bedenken aus dem Weg zu räumen oder begründete Bedenken zu belegen.

Lesen Sie auch

Doch wenn die meisten Milane, um die es in diesem Fall hauptsächlich geht, ihren Nachwuchs bereits Ende Juni in die Selbstständigkeit entlassen, dürfte das Brut-Monitoring nur wenige Erkenntnisse bringen. Warum also künftig keine allumfassende Tierschutz-Analyse rund um Verkehrsstoßzeiten, Konzerte, Fußballspiele und Kleinmessen in dieser grünen Gegend? Und dann bitte zur tatsächlich störungssensiblen Zeit: im April und Mai.

LVZ