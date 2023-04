﻿Kommentar: Warum es nach Porsche und BMW auch kleiner sein kann

Knapper werdende Flächen für Ansiedlungen: In Leipzig sind Groß-Investitionen wie mit BMW und Porsche vor einem Vierteljahrhundert aktuell nicht in Sicht. Doch muss die erzwungene Abkehr davon ein Nachteil sein? Nein, findet LVZ-Reporter André Böhmer, wenn die richtigen Lehren aus dem Flächen-Mangel gezogen werden.

Leipzig. Der Stadt Leipzig geht es nicht anders wie dem Freistaat Sachsen: Große Flächen für neue Ansiedlungen von Unternehmen, die auf dem Weltmarkt dominant sind, werden langsam knapp. Dresden hat noch ein Areal für eine neue Chipfabrik von Bosch gefunden, in Leipzig wird mit der Beiersdorf AG ein Dax-Konzern auf 28 Hektar in diesem Jahr einen Produktionsstandort an der Autobahn 14 eröffnen. Absehbar dürfte dies der letzte große Industrieneubau in Leipzig bleiben. Die Zeiten, als vor gut 20 Jahren den Auto-Weltmarken Porsche und BMW der Investoren-Teppich mit großen Freiflächen im Norden ausgerollt werden konnte, sind vorbei. Industrieareale ab 10 Hektar sind in Leipzig wie im gesamten Freistaat so gut wie kaum noch zu finden, der Chip-Riese Intel hat sich auch deshalb für Magdeburg entschieden.

Doch kommt damit auf die Messestadt eine Durststrecke bei den Investitionen zu? Eher nicht, wenn das Rathaus die Weichen richtig stellt. Die Strategie, die Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) dabei fährt, ist schon ein erster Schritt dahin. Es geht künftig mehr um Spezialimmobilien, die schnell und unkompliziert zum Beispiel für Firmen aus der Biotechnologie und der Hightech-Branche bereitgestellt werden können. Motto: eher klein und fein mitten in der Stadt, als großflächig am Rand. Da könnte aus der Not heraus auch eine neue Leipziger Qualität entstehen. Dazu braucht es aber weiter schnelle Genehmigungsverfahren – also jene historische Leipziger DNA, die BMW und Porsche vor einem Vierteljahrhundert so geschätzt haben. Denn Schülkes Botschaft ist klar: Geschwindigkeit ist beim Kampf um Investoren noch immer ein wichtiges Mittel zum Erfolg.