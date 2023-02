﻿Zeltunterkünfte in Leipzig – warum es Dialog braucht statt Nazi-Vorwürfe

Bürger, die sich Sorgen machen, sind nicht automatisch Nazis. Einander zuhören, diskutieren, sich mit anderen Positionen auseinandersetzen, das kann mühsam und frustrierend sein. Doch verhärtete Fronten lassen sich nur im Dialog aufbrechen, meint LVZ-Reporterin Kerstin Decker.

Leipzig. Erschreckend verhärtet sind in Leipzig die Fronten. An der Kolmstraße in Stötteritz standen sich am Sonntag Anwohner und Gegendemonstranten gegenüber. Die einen haben Bedenken wegen der neuen Notunterkünfte für Geflüchtete in ihrer Nachbarschaft, die anderen riefen ihnen zu: „Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda.“