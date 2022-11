﻿Zickzack-Kurs bei den Energiepreisen

Leipzig. Eigentlich ist es eine gute Sache, was gestern aus dem neuen Gesetzentwurf zur Energiepreisbremse des Bundes bekannt wurde. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Verbraucher nun auch bei Fernwärme und Gas schon ab Januar 2023 entlasten. Konkret bedeutet es, dass ein Durchschnittshaushaushalt in Leipzig (zwei Personen) bei seinen Fernwärme-Kosten im Januar etwa 18 Euro sparen würde und weitere 18 Euro im Februar.

So richtig freuen wird sich darüber wohl niemand. Und Sparen ist auch nicht der ganz richtige Begriff. Denn natürlich wird die Fernwärme auch in Leipzig zum nächsten Jahreswechsel teurer. Aktuell bezahlt der Durchschnittshaushaushalt hier noch 54 Euro im Monat, ab Januar würden es ohne Bremse 90 Euro, mit Bremse 72 Euro sein.

Zumindest steigen die Kosten also nicht ganz so heftig, wie das noch vor Monaten befürchtet worden war. Viel mehr Positives lässt sich nach dem endlosen hin und her der Ampel-Regierenden in Sachen Energiepreise aber nicht sagen. Schon im Juli hatten nicht nur Leipziger Handwerker in einem Brief an sie Preisdeckel für alle Energiearten gefordert. Was folgte, waren Zögern, Häppchen-Lösungen und abstruse Irrwege wie die Habecksche Gas-Beschaffungsumlage, die nur fünf Tage durchhielt.

Kanzlerin Merkel war energischer

Folglich ist das Misstrauen gegenüber neuen Ankündigungen jetzt nicht nur bei den Versorgern groß. Die meisten Bürger verstehen die ständigen Neuregelungen bei diesem doch so wichtigen Thema sowieso nicht mehr. Der Zickzack-Kurs der Regierung hat vor allem die aus der Bahn geschleudert, die eigentlich besonderen Schutz bräuchten: Etwa Senioren oder einkommensschwache Personen, die vielleicht nicht immer so clever sind, den für sie günstigsten Vertrag zu finden.

Leider fehlte der Regierung viel zu lange der Mumm für große Lösungen. Dabei liegt selbst der aktuelle „Doppel-Wumms“ noch weit unter jener Summe, welche die Regierung Merkel vor 15 Jahren zur Rettung von Unternehmen in der Weltfinanzkrise locker gemacht hatte.