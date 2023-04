Elterntaxis gefährden Kinder. Die Maßnahmen der Stadt greifen weitestgehend. Die Verwaltung hat leider einem interessanten Projekt einen Riegel vorgeschoben, kommentiert LVZ-Autor Vincent Ebneth.

Leipzig. Das Grundschulnetz in Leipzig wurde in den vergangenen 30 Jahren so aufgebaut, dass in aller Regel Wohnort und Schule nicht weiter als einen Kilometer voneinander entfernt liegen, also fußläufig zu erreichen sind. Trotzdem sind Elterntaxis ein Problem. Der Schulweg wird zum Glücksspiel – gespielt wird mit der Gesundheit der Kinder. Die Maßnahmen der Stadt wirken in Teilen sehr gut, aber eben nur in Teilen. Der Idealfall, dass alle Eltern auf das Auto verzichten, wird wohl nie eintreten. Muss er aber auch nicht.