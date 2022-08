Sie stehen früh auf, um unsere Brötchen zu backen. Aufgrund drastisch gestiegener Rohstoff- und Energie-Preise sind viele Bäckerinnen und Bäcker inzwischen allerdings immer weniger in der Lage, gewinnbringend zu arbeiten. Die Politik muss handeln – allerdings können auch wir solidarisch sein.

In Bäckereien sind sowohl hohe Lebensmittelpreise als auch die gestiegenen Energiekosten ein Problem. (Archivfoto)

Leipzig. Keiner weiß, was noch kommt. Das gilt aktuell mehr denn je. Wie lange wird Russland seinen Krieg gegen die Ukraine noch weiterführen? Aber auch: Werden unsere Ressourcen für den Winter reichen? Und für wie viel Einkauf gibt es demnächst im Portmonee überhaupt noch Potenzial? Unkontrollierbare Dynamik, steigende Belastungen und jene Ungewissheit setzen allen zu – nicht nur den Bäckerinnen und Bäckern. An ihnen zeigt sich die Situation aber wie im Brennglas, mit existenziellen Auswirkungen.

Sollten die Kosten für Strom, Gas, Butter, Weizen und alle anderen Notwendigkeiten weiter so steigen, werden ein paar Cent beim Verkauf der Brötchen nicht mehr helfen. Dann bleibt für die Frühaufstehenden wohl kein Spielraum zum Überleben mehr, werden Betriebe schließen. Erst die kleinen – die seit langem zum Quartier gehören und an denen sich in guten Zeiten lange Schlange bilden.

Was oder wer kann helfen? Natürlich die große Politik, die nach Energiewirtschaft nun bitte auch die Lebenshaltungskosten zur Chefsache erklären muss. Nicht nur, um Backstuben zu retten, sondern für alle, die im Supermarkt inzwischen vorm Kühlregal verzweifeln. Aber auch wir können helfen und – so es das Portmonee erlaubt – solidarisch sein. Einfach beim Lieblingsbäcker immer mal eine Leipziger Lerche zusätzlich in die Tüte packen lassen.