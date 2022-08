Baustellen produzieren Umleitungen und Staus. Dennoch ist bei den Sommerbaustellen in Leipzig das großes Chaos ausgeblieben.

Leipzig. In der Sommerhitze bauen ist kein Zuckerschlecken. Anwohner haben den Bauarbeitern am Adler sogar mal eine Erfrischung vorbeigebracht, die benachbarte Supermarktkette hat Eis spendiert. Das ist ein Zeichen dafür, dass zumindest der Frust über (diese!) Sommer-Baustelle gar nicht so riesig war. Natürlich: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wo an wichtigen Kreuzungen gebaut werden muss, wird ein riesiger Umleitungsverkehr produziert. Das ist auf der bereits beendeten Baumaßnahme Adenauerallee ebenso wie in der Friedrich-Ebert-Straße/Karl-Tauchnitz-Straße, die kurz vor der Verkehrsfreigabe steht. Am Adler rollen nächste Woche wieder die Straßenbahnen – die Autofahrer müssen sich allerdings noch gedulden.

