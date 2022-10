﻿Leipzigs Immobilienmarkt wird etwas normaler

Trotz aller aktuellen Preis-Turbulenzen: Wohnraum in Leipzig – hier Häuser in der Anna-Kuhnow-Straße – wird auch künftig begehrt sein.

Leipzig. Die aktuellen Zahlen zu den Eigentumswohnungen und Mieten in Leipzig lassen in jedem Fall einen klaren Schluss zu: Der Immobilienmarkt – auch an der Pleiße – wird derzeit wieder etwas normaler. Die kleinen Einbußen, die viele Verkäufer gerade hinnehmen müssen, finden ja nur vor dem Hintergrund statt, dass sie in der letzten Dekade prächtig verdienen konnten. Mitunter verteuerten sich eine größere Eigentumswohnung oder ein Eigenheim in Leipzig um 80.000 Euro in einem Jahr. Obwohl in dieser Zeit kein Stein an dem Objekt verändert wurde.

Der scheinbar unaufhörliche Preisboom war der unnormale Zustand – hervorgerufen vor allem durch die Null-Zins-Politik der EU, die zahllose Anleger in „Betongold“ trieb. Wenn es jetzt etwas bergab geht, so stehen die Verkäufer am Hang noch immer sehr weit oben. Sie müssen sich aber auf die neue Situation einstellen, erstmals wieder ernsthaft mit den Kunden über Preise verhandeln, statt einfach nur ihre Wünsche zu diktieren. Ein Beleg für diese Trendwende sind auch die neu gebauten und wirklich schönen Häuser am Lindenauer Hafen, die mangels Käufern seit Monaten leer stehen.

Kein „Platzen einer Blase“ zu hören

Wenn Leipzigs Immobilienmarkt etwas normaler wird, bedeutet das aber auch: Einen erdrutschartigen Absturz der Preise, also das oft beschworene „Platzen einer Blase“, wird man hier auch künftig weder hören noch sehen. Dafür entwickelt sich die Stadt viel zu gut bei den Einwohnerzahlen und der Wirtschaft. Außerdem liegen die aktuell rund 3600 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zu den meisten anderen Metropolen in Deutschland und Europa eher im hinteren Mittelfeld.

In aller Regel dauert es etwa ein Jahr, bis sich ein Immobilienmarkt an neue Rahmenbedingungen angepasst hat. Von dieser Zeit ist erst die Hälfte um. Im Moment gibt es offenbar viele angstgetriebene Verkaufsofferten, doch auch das dürfte sich 2023 normalisieren. Dann haben sich viele Eigentümer an die neue Situation gewöhnt. Sie werden einsehen, dass ihnen Geldscheine bei einer Inflationsrate von zehn Prozent nicht weniger Risiken einbringen als eine Immobilie. Im Zweifel dürften sie Letztere lieber langfristig behalten und vermieten, statt hohe Preisabschläge hinzunehmen.