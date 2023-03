﻿Warnstreik bei den LVB: Nach Muskelspiel muss konstruktive Lösung her

Bus und Bahn bleiben im Depot. Am Freitag war wieder Warnstreik in Leipzig. Ohne Einigung der Tarifpartner könnten sogar mehrtägige Streiks folgen. Eine konstruktive Lösung muss daher rasch her, meint LVZ-Redakteur Mathias Orbeck.

Leipzig. Es scheint wie ein „Geschenk“ zum Frauentag am 8. März: Am kommenden Mittwoch wird in Leipzig schon wieder gestreikt. Diesmal gehen Kitas und Horte in den Ausstand. Darüber werden sich viele nicht freuen. Eltern müssen sich Gedanken machen, wer ihre Kinder an diesem Tag betreut, wie sie den Alltag organisieren können. Nicht jeder hat Großeltern in der Nähe oder kann aufs Homeoffice umschwenken.

Das kann für viele hart werden. Wie an diesem Freitag, als viele Leipzigerinnen und Leipziger überlegen mussten, ob oder wie sie zur Arbeit oder in die Schule kommen. Die Straßenbahn- und Busfahrer haben zum dritten Mal den Leipziger Verkehr lahmgelegt – zumindest auf der Schiene. Das große Chaos auf der Straße blieb zwar aus. Dennoch ist es für die Bürgerinnen und Bürger ein Kraftakt, wenn ihre öffentlichen Dienstleister streiken. Die sind unverzichtbar, um den Alltag „am Laufen“ zu halten.

Das wiederum hat seinen Preis. Die Inflation, höhere Preise für Miete, Strom, Lebensmittel & Co. schlagen auch in ihrem Portmonee zu. Die Forderungen nach einem Ausgleich sind daher berechtigt. Vor allem dann, wenn untere Lohngruppen nur wenig über den Mindestlohn verdienen. Ihre Wut ist groß. Die Streikenden lassen keinen Zweifel daran, dass sie notfalls auch länger keine Bahn oder keinen Bus fahren lassen. Das wiederum darf nicht passieren.

Nach den Muskelspielen müssen Arbeitgeber und -arbeitnehmer rasch an einer konstruktiven Lösung arbeiten. Ob das die Maximalforderung sein kann, sei dahingestellt. Jede Lohnerhöhung heizt die Inflation an – es bleibt ein Teufelskreis. Das darf allerdings kein Argument für einen Verzicht sein. Wer eine Verkehrswende propagiert, sollte nicht nur die Infrastruktur im Blick haben. Bund, Land und Stadt sind in der Pflicht, den Nahverkehr besser zu (be)fördern.