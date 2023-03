Streit um Gustav-Esche-Brücke: Eine Verzögerung kann sich Leipzig nicht leisten

Brücke in der Gustav-Esche-Straße in Leipzig: Es gibt Streit um ein Behelfsbauwerk.

Leipzig. Der Schutz des Auwaldes ist ein Thema, das in Leipzig besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Und das ist auch gut so: Der Lebensraum ist einzigartig, aber zunehmend gefährdet. Ist es also folgerichtig, wenn die Grünen im Stadtrat beim Bauvorhaben Gustav-Esche-Brücke nun Nachbesserungen fordern, weil eine zweispurige Behelfsbrücke aus ihrer Sicht einen zu großen Eingriff in die Natur darstellt?

Die Antwortet lautet: Nein. Das Beispiel reiht sich ein in ein Gesamtbild, das es deutschlandweit zu beobachten gibt. Vielerorts ist Infrastruktur marode, doch kommt die Sanierung nicht voran, auch, weil verschiedene Akteure Bedenken anmelden. Dass die wichtige Brücke im Leipziger Auwald saniert werden muss, ist zwar unstrittig, eine Verzögerung kann sich die Stadt aber nicht leisten.

Dass es unerlässlich ist, Umweltschutz bei Bauvorhaben mitzudenken, steht außer Frage. Zu erkennen wie irrsinnig es aber wäre, auf eine einspurige Behelfsbrücke zu setzen, erfordert keinen Abschluss in Verkehrswissenschaften: Eine Ampel würde zu mehr Stau führen, was nicht nur der Attraktivität des Naherholungsgebietes schadet, sondern auch dem Auwald selbst nicht zuträglich sein dürfte, wie Kritiker zu Recht meinen. Hinzu kommen ungeklärte Fragen, was die Verkehrsführung angeht. Wichtiger wäre es doch, den Fokus vermehrt auf die Rettung des Auwaldes insgesamt zu richten. Eine zweispurige Behelfsbrücke und 50 Bäume weniger (auch wenn das ein schmerzhafter Eingriff ist) werden dem Ökosystem nicht den Todesstoß versetzen.