﻿Galeria-Aus in Leipzig: Eigentümer findet leicht Alternativen

Ein wichtiger Grund für die Schließung des Galeria-Kaufhauses in Leipzig dürfte sein, dass man solche Filetgrundstücke im Herzen der „Boomtown des Ostens“ relativ leicht auch anderweitig versilbern kann. Das schreibt Jens Rometsch in seinem Kommentar.

Leipzig. Vielen Leipzigern dürfte es sehr bekannt vorkommen, was jetzt zur Schließung des Galeria-Kaufhauses zu hören ist. Der Standort an der meistfrequentierten Shoppingmeile in der City – das ist inzwischen die Grimmaische Straße – läuft wirtschaftlich gut und hätte durchaus Zukunft. Trotzdem müsse er wegen Differenzen mit dem Eigentümer der Immobilie aufgegeben werden. Ähnlich klang es auch vor vier Jahren, bevor am 8. Februar 2019 der Karstadt in der Petersstraße schloss.

Völlig zu Recht wollen nun Beschäftigte und die Gewerkschaft Verdi um die Jobs kämpfen. Niemand kann verstehen, weshalb das letzte große Warenhaus in einer Metropole mit über 620.000 Einwohnern abtreten soll – während Galeria anderen Standorten in Städten, die nur halb so groß sind, offenbar frisches Geld nachschieben will.

Hausbesitzer in Leipzig verfolgt anderen Plan

Doch damit der Insolvenzplan überhaupt gelingen kann, müssten zunächst noch verschiedene Besitzer von Warenhaus-Immobilien bundesweit auf Mietforderungen von über einer Milliarde Euro verzichten. Der Eigentümer des Leipziger Gebäudes will sich darauf scheinbar nicht einlassen. Vielleicht weil er weiß, dass sich so ein Filetgrundstück in der „Boomtown des Ostens“ relativ leicht auch anders versilbern lässt. Um dafür ein Beispiel zu finden, bräuchte er nicht lange zu suchen. Ende 2023 soll in Sichtweite zu seinem Haus ja das Ex-Karstadt-Gebäude als „N30/NEO“ neu starten.