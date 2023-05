﻿„Shiny Flakes“-Prozess: Bei staatlicher Überwachung darf kein Zweifel bleiben

Kostenfrei bis 18:35 Uhr lesen

Feuerwehr-Übung

Region Oschatz: Alarm an Wermsdorfer Grundschule

Blaulicht und Sirenen haben in Wermsdorf für Aufregung gesorgt. Feuerwehren aus verschiedenen Orten wurden wegen eines Brandes in der Grundschule alarmiert. Eine Übung, die es in sich hatte.