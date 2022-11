﻿Leipzigs letztes Warenhaus: Galeria-Eigentümer Benko hat immer einen Plan B

Asylverfahren in Leipzig: Wie Geflüchtete an kompetente Anwälte kommen

Oft geraten Geflüchtete und ihre ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in Sachen Asylrecht an Anwälte ohne Spezialausbildung. Das kann entscheidende Folgen haben. Der Sächsische Flüchtlingsrat und der Verein Refugee Law Clinic Leipzig geben Tipps, um kompetente Juristen zu ermitteln – und mahnen Verbesserungen in Behörden und bei Beratungen an.