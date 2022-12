﻿Vietnam-Reise: Warum sie für Leipzig eine gute Investition ist

RS-Virus in Sachsen: Was Eltern darüber wissen sollten

Das RS-Virus bringt Kinderkliniken wegen hoher Infektionszahlen derzeit an ihre Grenzen. Warum stecken sich so viele Kinder mit dem Virus an? Wie ist die Lage in Sachsens Kinderkliniken? Die wichtigsten Fragen und Antworten.