Mit der Zuwanderung nach Leipzig kann die Stadt ihren Status und ihre Zukunft sichern. Die Kommune muss allerdings die Bedingungen dafür schaffen, dass mehr Menschen hierherziehen wollen. Da gibt es noch einiges nachzuholen, meint LVZ-Autor Klaus Staeubert.

Leipzig. Während Sachsens Bevölkerungszahl schrumpft und allerorten im Land Arbeitskräfte fehlen, weil sich die Babyboomer-Jahrgänge in die Rente verabschieden, schwimmt Leipzig einmal mehr gegen den Trend. Die Stadt wächst unaufhörlich, sogar so schnell wie kaum eine andere deutsche Kommune. Und selbst für den vielerorts schon bedrohlich leer gefegten Arbeitsmarkt besteht zumindest in Sachsens größter Stadt Hoffnung.