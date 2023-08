„Andere machen Klamauk, wir machen Politik“

Leipzig. Der Leipziger SPD ist es wichtig, den Blick auf anstehende Herausforderungen, wie die Verkehrs- und Wärmewende, zu richten. „Mit Blick auf das Klimasofortprogramm oder die Investitionen der Stadtwerke in die Wärmewende passiert da zwar schon einiges“, sagt SPD-Fraktionschef Christopher Zenker. Vieles gehe aber zu langsam voran.

Ein Beispiel sei der Ausbau der Solarenergie. „Wir wollen klar abrechenbare Ziele. Wir wollen, dass kommunale Dachflächen deutlich verstärkt mittels Photovoltaikanlagen zur Produktion von Strom genutzt werden“, betont er. Ein strategisches Ziel sei bekanntlich, dass Leipzig bis 2040 klimaneutral wird. Deshalb ist eine Verkehrspolitik wichtig, die einen geringeren Ausstoß von Treibhausgasen ermöglichen soll. Viel Nachholbedarf gebe es da beim Individualverkehr. Hier müsse besonders der Umweltverbund gefördert werden, damit weniger Autos in die Stadt rollen. Die Leipziger SPD-Fraktion möchte es den Bürgerinnen und Bürgern leichter machen, einen Weg mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln zurücklegen zu können. Wohnortnah sollten die unterschiedlichen Verkehrsmittel des Umweltverbundes genutzt werden können. „Dafür müssen weitere Mobilitätsstationen geschaffen werden“, so Zenker.

Thema Wohnen rückt ins Blickfeld

Bei bezahlbaren Wohnungen sehen die Sozialdemokraten ebenfalls viele Baustellen: „Viele Leipzigerinnen und Leipziger wissen nicht“, so Stadträtin Christina März, zugleich Co-Vorsitzende der Partei in Leipzig, „wie sie sich nach den wirtschaftlichen Krisen der vergangenen Jahre mittelfristig und langfristig ihre Wohnungen leisten können. Auch daher werden wir im Rahmen der Kommunalwahl das Thema Wohnen in den Mittelpunkt stellen“. Dabei sei die Fraktion, die hin und wieder mal gegen die Stadtverwaltung schießt und Positionen hinterfragt, mit Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) konform. Ein Ziel der SPD sei es, den Kiebitzmark als Wohnquartier zu entwickeln.

Dort geht es Zenker nicht schnell genug. Er hält es zudem für notwendig, die sozialen Erhaltungssatzungen auf weitere Stadtteile auszuweiten oder das Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen durchzusetzen. Ein Erfolg seiner Partei sei es auch, die Konzeptvergabe zu beflügeln.

Fraktion der Kompromisse klingt „nicht sexy“

„Unser Politikstil im Stadtrat ist zwar wenig auffällig, hält aber vieles zusammen. Andere Fraktionen machen Klamauk, wir machen Politik“, sagt Zenker. Das sei ihm besonders in den Haushaltsdebatten aufgefallen, als die Grünen mit ihren Maximalforderungen medial stets präsent waren. „Wir sind in der Rezession, haben zwar im letzten Jahr noch deutlich von der Automobilindustrie in Leipzig profitiert. Dennoch können wir den Euro nicht mit vollen Händen ausgeben.“

Dabei arbeite die SPD mit allen demokratischen Kräften zusammen. „Es ist richtig, wechselnde Mehrheiten im Stadtrat zu haben. Da gehen wir auch auf die CDU zu.“ Er habe allerdings die Sorge, dass nun mit Anträgen Erwartungen erweckt werden, die nicht zu erfüllen sind, oder Geschenke verteilt werden, um sich die Wählergunst zu sichern. „Wir müssen aber immer sehen, was Leipzig sich finanziell leisten und die Verwaltung auch bewältigen kann.“ Dadurch sei die SPD durchaus die Fraktion der Kompromisse, was seiner Meinung nach „nicht sexy klingt“, die Stadt aber voranbringe.

SPD-Fraktionschef Christopher Zenker im Stadtrat, im Hintergrund Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). © Quelle: André Kempner

Dienstältester Stadtrat tritt erneut an

Dabei weht der Wind aus Berlin für die SPD nicht gerade freundlich, die Zustimmungswerte für die Regierungspartei und den Bundeskanzler sinken. „Das spüren wir auch in Leipzig, wobei auf kommunaler Ebene keine konkreten Daten erhoben werden“, sagt Zenker. Das „ewige Gezerre“ zwischen Grünen und FDP schade auch dem Ansehen seiner Partei.

Die meisten SPD-Stadträte wollen bei der Kommunalwahl 2024 wieder antreten. Heiko Bär, der im November 2022 aus der SPD ausgetreten war, weiterhin in der Fraktion mitarbeitet, zieht sich zurück. Heike Böhm hat ihre Entscheidung noch nicht getroffen.

Heiko Bär, Wirtschaftsexperte der SPD, wird sich im nächsten Jahr aus dem Leipziger Stadtrat verabschieden. © Quelle: André Kempner

Einer, der es unbedingt wissen will, ist der dienstälteste Stadtrat Christian Schulze. Er sitzt seit 1990 im Leipziger Stadtrat und ist dadurch der Abgeordnete, der am längsten über das Schicksal der Messestadt mitentscheidet.

Christian Schulze ist der dienstälteste Stadtrat in Leipzig, dem er seit 1990 angehört. Zur nächsten Kommunalwahl im Juni 2024 will er erneut kandidieren. © Quelle: Christine Jacob

„Ich habe immer noch Lust, für unsere Stadt weiterzuarbeiten“, sagt der 60-Jährige. Seine Stärke sei die Moderation zwischen den Fraktionen, um Kompromisse auszuhandeln sowie vor Ort Bündnisse zu schmieden. „Es braucht Leute mit Erfahrung im Stadtparlament. Für mich gab es nie schwarze Straßen, rote Kitas oder grüne Radwege“, sagt er.

