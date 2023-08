„Die Menschen in den Ortsteilen sind genauso Leipziger wie die in der Südvorstadt“

Leipzig. An Ideen zum Verkehr der Zukunft hat es der Union nie gefehlt. Ob Tieferlegung des Innenstadtrings vor dem Hauptbahnhof oder Seilbahnen im öffentlichen Nahverkehr: In die städtischen Planungen zur Verkehrswende haben es solche Vorschläge jedoch nicht geschafft. Umso kritischer schaut man in der CDU seitdem auf alles, was Leipzig seinem vor fünf Jahren beschlossenen Ziel näher bringt, den Anteil des Kfz-Verkehrs von 37 auf 30 Prozent bis zum Jahr 2030 zu reduzieren.

Insbesondere in der Wirtschaft sorgt die Verkehrswende für Unsicherheit. Ein Thema, das die CDU antreibt. „Wir werden Angebote machen, die sich an die Mitte der Gesellschaft richten, die Maß und Mitte kennen, keine ideologischen Feldzüge“, sagt Kreisvorsitzender Andreas Nowak.

CDU Leipzig fordert Netz an Ladezonen und Sonderparkplätzen

Ein Thema beschäftigt dabei schon jetzt den Stadtrat. Seitdem Pflegedienste, Handwerker und Lieferanten mit ihren Fahrzeugen wegen der Radwege in immer weniger Straßen halten können, öffentliche Stellplätze weggefallen sind oder sich durch die Ausweitung von Parkraumbewirtschaftungszonen verteuern, kommen die Firmen schwerer zu ihren Kundinnen und Kunden. Die CDU hat daher von der Stadtverwaltung gefordert, ein engmaschiges Netz an Ladezonen und Parkplätzen mit Sondergenehmigung aufzubauen – auch um den Preis, dass andere Parkplätze dadurch wegfallen. Solche Ladezonen gibt es bislang nur wenig.

CDU-Kreisvorsitzender Andreas Nowak: „Wir werden Angebote machen, die sich an die Mitte der Gesellschaft richten, die Maß und Mitte kennen, keine ideologischen Feldzüge.“ © Quelle: André Kempner

Auch Bestrebungen von Rot-Rot-Grün, Tempo 30 auf immer mehr Straßen auszuweiten, empfindet man in der Union eher als „Verdrängungskrieg gegen das Auto“. Dabei würde die Geschwindigkeitsreduzierung auch Busse und Straßenbahnen treffen. „Um den heutigen Takt zu halten, brauchen wir dann mehr Bahnen, mehr Busse und Fahrer, mehr Diesel und mehr Strom – und demzufolge mehr Geld“, gibt Nowak zu bedenken. „Wir haben aber jetzt schon Schwierigkeiten, das Angebot aufrechtzuerhalten.“

Kritik an Leipziger Umgang mit Nachbargemeinden

Bei der E-Mobilität könnte Leipzig aus Sicht der CDU noch mehr Tempo machen. Soll der Umstieg vom Verbrenner- auf den leisen und klimafreundlicheren Elektromotor gelingen, müsse der Ausbau von Ladesäulen überall in der Stadt vorangetrieben werden. Auch der Radwegausbau dürfe sich nicht symbolhaft auf die Innenstadt und angrenzende Stadtteile beschränken. Denn gerade an der Peripherie, wo es noch immer keinen gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gibt, bräuchte es Angebote. Doch ausgerechnet da fehle es an Radwegen und Konzepten. Zu oft kümmerten sich Parteien nur um ihre Hochburgen, gerieten die Menschen in den Randlagen und in den eingemeindeten Ortsteilen in Vergessenheit. „Für die müssen wir auch Politik machen, denn die sind genauso Leipziger wie die in der Südvorstadt, im Waldstraßenviertel oder im Zentrum“, betont Nowak.

Er sorge sich auch um die Beziehungen der Stadt zu ihrem Umland. Mit der Leipziger Entscheidung, ein neues Gaskraftwerk zu bauen und sich von der Fernwärme des Kohlekraftwerks Lippendorf abzukoppeln, habe die Stadt die Interessen der Umlandgemeinden komplett außen vor gelassen. Nowak fürchtet, dieser Alleingang könnte sich eines Tages rächen: „Wenn wir erneuerbare Energien ausbauen wollen, werden wir die Wind- und Solaranlagen nicht im Clara-Park aufbauen.“ Dann werde Leipzig die Nachbargemeinden und ihre Flächen brauchen.

CDU will Wahlschlappe von 2019 wettmachen

Über ein Thema müsse der Stadtrat angesichts einer schwieriger werdenden Haushaltslage nach Ansicht von Vize-Fraktionschef Michael Weickert auch reden. Die monatliche Pauschale für die ehrenamtlichen Stadträte hat sich seit 2014 auf mittlerweile über 600 Euro fast verdoppelt. „Das ist ein ganz schöner Sprung“, sagt Weickert und bringt einen Stopp der automatischen Anhebungen ins Gespräch: „Ob die Kopplung der Aufwandsentschädigung an den Verbraucherpreisindex noch so sinnvoll ist – diese Frage muss man stellen.“

Die Union, der es im Bund bislang nicht gelingt, von den Schwächen der Ampel-Regierung zu profitieren, scheint in Leipzig jedenfalls alles daran zu setzen, ihre Wahlschlappe von 2019 wettzumachen. Damals stürzte die stärkste Ratsfraktion von ihrem Thron. Die CDU verlor sechs Mandate. Mit 13 Sitzen ist sie nur noch die Nummer drei hinter Linken und Grünen.

CDU-Fraktionschef Frank Tornau, hier bei einer Rede in der Ratsversammlung (im Hintergrund: OBM Burkhard Jung, SPD), will auch im Falle einer Wiederwahl in den Stadtrat im kommenden Jahr kein Amt im Fraktionsvorstand mehr anstreben. © Quelle: André Kempner

Tornau strebt in nächster Wahlperiode kein Amt mehr an

Am 23. September will die CDU ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl nominieren. Es wird Umbrüche geben. Der Bauunternehmer Claus-Uwe Rothkegel, langjähriger Stadtrat, und die Juristin Andrea Niermann treten nicht noch mal an. Und auch Tornau zieht sich ein Stück weit zurück. Er wolle zwar noch einmal kandidieren, aber nur noch auf einem hinteren Listenplatz. „Ich werde definitiv keine Funktion mehr im Vorstand der neuen Fraktion übernehmen“, sagt er. Den Vorsitz hat er seit 2016 inne. Das sei genug.

Sorgen, dass die CDU ihre Wirtschaftskompetenz im Stadtrat verlieren könnte, mache er sich allerdings nicht. Bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer hätten jüngst spontan vier Unternehmer signalisiert, in die Kommunalpolitik gehen zu wollen – drei davon für die CDU.

