﻿Konflikt um Klima-Kunstwerk: Ziehen Leipzigs Warming Stripes um?

Festival-Abschluss am Wochenende

Antisemitismus-Beauftragter Klein warnt in Leipzig vor „Verschieben roter Linien“

Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sieht Leipzig als wichtiges und noch zu unbekanntes Zentrum jüdischen Lebens in Deutschland. Bei einem Besuch in der Stadt betonte der 54-Jährige die Bedeutung von Gedenkkultur. Die von ihm hoch gelobte Jüdische Woche endet am Sonntag.