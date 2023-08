Konsequenzen nach Krawallen bei Lok Leipzig - das war der Montag

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

„Verpisst euch!“ Es ist selten, dass sich die Führung eines Fußballvereins mit solchen Worten gegenüber den eigenen Fans äußert, auch wenn es sich um eine radikale Randgruppe handelt. Lok Leipzig ist seit den schweren Ausschreitungen am Rande des DFB-Pokalspiels am Sonntag einmal mehr bundesweit in den Schlagzeilen. Böllerwürfe von Zuschauern auf Rollstuhlfahrer am Spielfeldrand, Angriffe auf Polizisten nach der Partie und mehrere schwer verletzte Gästefans von Eintracht Frankfurt: Die Ereignisse werden für den Fußball-Regionalligisten Konsequenzen haben.

....dann haben ein paar dumme Vollidioten dieses Fußballfest beschmutzt. Statement von Lok Leipzig am Tag nach den Pokal-Krawallen

Das Verhalten „einiger Vollidioten“ sei „kriminell“, hieß es heute in einer Stellungnahme der Vereinsspitze. Sie wirft den Krawallmachern eine „bescheuerte Ego-Show“ vor. Doch die sogenannten „Vollidioten“, unter ihnen nach LVZ-Informationen auch stadtbekannte Hooligans, schafften es beim Hochsicherheitsspiel ins Bruno-Plache-Stadion, vorbei an Ordnern und der Polizei, und führten die Partie mit illegaler Pyrotechnik an den Rand des Abbruchs. Nach Abpfiff eskalierte die Gewalt dann auf der Straße. Ein Eintracht-Fan verlor durch Pyrotechnik einen Teil seines Fingers. Das 0:7 gegen den Ex-Europa-League-Sieger geriet zur Nebensache.

Fans des 1. FC Lok Leipzig zünden während des DFB-Pokalspiels gegen Eintracht Frankfurt Pyrotechnik. © Quelle: IMAGO/Michael Taeger

Inzwischen konnten 16 mutmaßliche Täter identifiziert werden. Die Auswertung der Randale ist in vollem Gange. Auch Drohnenvideos werden ausgewertet. Auf die Böllerwerfer kommen saftige Rechnungen zu, falls sie identifiziert werden können. Der Inspekteur der sächsischen Polizei, Petric Kleine, kündigt an, die Störer konsequent in Verantwortung zu nehmen. „Ich finde es traurig, dass durch einzelne ‚Fangruppen‘ wiederholt ein ganzer Verein und seine Anhängerschaft in Misskredit gebracht werden“, sagte Kleine der LVZ

Lok-Trainer Almedin Civa fordert: „Solche Leute sollten nie wieder ins Stadion dürfen.“ Auch viele echte Fans haben die Nase voll von den Chaoten, wie die Reaktionen im Netz zeigen.

Was Vereinspräsident Torsten Kracht zu den Krawallen sagt und wie Lok gegen die Straftäter vorgeht, lesen Sie am Abend im Interview auf LVZ.de.

Unwetter nördlich von Leipzig: Am Nachmittag zog ein teils heftiges Gewitter über Delitzsch und Nordsachsen hinweg. Es war so stark, dass Äste von Bäumen abbrachen und Straßen unter Wasser standen. © Quelle: Mathias Schönknecht

Abgebrochene Äste, überflutete Straßen: Hier gibt es ein Video von den heftigen Gewittern.

Leipzigs Biergärten und die „kritische Stunde“: Nicht nur in der „Substanz“ gibt es das Problem der Rushhour am Abend. Wenn plötzlich viele Gäste auf einmal kommen, stehen die Wirte vor einem Problem. Von Einlass-Stopp bis Warte-Ampel: Wie Gastronomen damit umgehen, Nicht nur in der „Substanz“ gibt es das Problem der Rushhour am Abend. Wenn plötzlich viele Gäste auf einmal kommen, stehen die Wirte vor einem Problem. Von Einlass-Stopp bis Warte-Ampel: Wie Gastronomen damit umgehen, hat mein Kollege Frank Döring bei einem Rundgang erfahren.

Acht Geheimtipps fürs Highfield: Das größte Musikfestival der Region wirft seine Schatten voraus und lockt am kommenden Wochenende zehntausende Musikfans an den Störmthaler See. Was sollte man abseits von K.I.Z., den Ärzten und Marteria nicht verpassen? Das größte Musikfestival der Region wirft seine Schatten voraus und lockt am kommenden Wochenende zehntausende Musikfans an den Störmthaler See. Was sollte man abseits von K.I.Z., den Ärzten und Marteria nicht verpassen? Hier acht Geheimtipps fürs Festival.

Brandstifter aus Großröhrsdorf hatte Streit mit der Kirche: Die Stadtkirche von Großröhrsdorf ist offenbar wegen eines persönlichen Problems in Brand gesetzt worden. „Es gab wohl Zwistigkeiten zwischen der Kirche und dem Beschuldigten“, sagte der ermittelnde Görlitzer Staatsanwalt heute zum Motiv. Die Stadtkirche von Großröhrsdorf ist offenbar wegen eines persönlichen Problems in Brand gesetzt worden. „Es gab wohl Zwistigkeiten zwischen der Kirche und dem Beschuldigten“, sagte der ermittelnde Görlitzer Staatsanwalt heute zum Motiv. Der Mann habe sich in einer „persönlich schwierigen Lebenssituation befunden“.

Baerbock gibt Stücke aus dem Grassimuseum an Australien zurück: Ein Holzschwert, ein Speer, ein Fischnetz und eine Keule Ein Holzschwert, ein Speer, ein Fischnetz und eine Keule will die Bundesaußenministerin am Dienstag in Canberra an das indigene Volk der Kaurna übergeben. An der Rückgabe der Kulturgüter aus der Kolonialzeit soll trotz einer Flugzeug-Panne Baerbocks festgehalten werden.

Krönung der 35. Sächsischen Weinhoheiten: In Meißen werden am Dienstag die neue Weinkönigin sowie zwei Weinprinzessinnen bestimmt. Um die Nachfolge der amtierenden sächsischen Weinkönigin Sabrina Papperitz aus Coswig gab es so viele Bewerberinnen wie nie zuvor.

Lok Leipzig blickt auf nächste sportliche Aufgabe: Am Mittwoch (19 Uhr) empfängt der Regionalligist den FC Eilenburg. Nach den Ausschreitungen vom Sonntag stellt sich Coach Almedin Civa bei der Pressekonferenz am Dienstag den Fragen der Journalisten.

