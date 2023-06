﻿Ein Dorf verliert sein Einkaufszentrum: Konsum schließt in Liebertwolkwitz

Leipzig. Die Gerüchteküche brodelte schon eine ganze Zeit – und bei Ortsvorsteher Roland Geistert klingelte immer wieder das Telefon. Die Konsum-Filiale im Zentrum von Liebertwolkwitz würde schließen, erzählten die Bürger. Eine Nachfrage in der Genossenschaftszentrale brachte nun die traurige Gewissheit für Geistert und seine Einwohner: Der einzige Lebensmittelmarkt im Zentrum des Dorfes macht dicht. Auf LVZ-Nachfrage bestätigte die Konsum-Zentrale: Samstag, der 22. Juli, ist letzter Verkaufstag in der Kirchstraße 7. Aus Sicht von Ortsvorsteher Geistert sind damit mehrere Probleme verbunden, denn das gesamte Einkaufszentrum im Erdgeschoss steht vor dem Aus.

Zwar gibt es im Norden und Süden des Ortes einen Penny- und einen Diska-Markt. „Aber das Zentrum wird von der Lebensmittelversorgung abgeschnitten“, so Geistert. „Dieser Entschluss ist uns nicht leicht gefallen“, erklärt Konsum-Sprecherin Anja Malek. Auch wenn die Genossenschaft nicht primär gewinnorientiert handele, sei eine Gesamtprofitabilität des Unternehmens unverzichtbar, „um soziales Engagement zu zeigen, Ausbildungsplätze zu schaffen und Arbeitsplätze zu sichern“.

Des Weiteren würden die mehr als 29 000 Genossenschaftsmitglieder erwarten, dass ihre Einlagen mit unternehmerischer Sorgfalt verwaltet würden. „Daher müssen wir unser Filialnetz von Zeit zu Zeit auf seine Wirtschaftlichkeit hin überprüfen“, so Malek. Die Umsatzentwicklung in Liebertwolkwitz sei „anhaltend negativ“, der Betrieb „stark defizitär“ gewesen. „Wir würden uns freuen, unsere Kunden aus Liebertwolkwitz weiterhin in einer unserer anderen Filialen begrüßen zu können – zum Beispiel in Markkleeberg, Holzhausen oder in der Prager Straße.“

Einkaufszentrum im Ortskern ist bald Geschichte

Neben den Problemen durch die Konsum-Schließung treibt Roland Geistert aber noch etwas anderes um: Auch die im Markt befindliche Postfiliale könnte betroffen sein – eine LVZ-Anfrage bei der Deutschen Post konnte das Unternehmen bislang nicht beantworten. Geistert befürchtet, dass die Suche nach einem Händler, der sich künftig um die entsprechenden Dienstleistungen kümmert, mehrere Monate dauern könnte. Und: Die im Gebäude untergebrachte Filiale vom Backhaus Wentzlaff sieht Geistert ebenfalls bedroht. Das Unternehmen will sich aber umsehen: „Wir sind schon bestrebt, in Liebertwolkwitz zu bleiben“, erklärte eine Mitarbeiterin am Freitag auf Anfrage.

Für den Gebäudekomplex dramatisch: Auch die darin befindliche Adler-Apotheke schließt – bereits zum 1. Juli. Allerdings soll sie bald in einem gegenüber liegenden Haus untergebracht werden, das noch saniert wird, wie Geistert mitteilt. Doch wie es aussieht, könnte das einstige Einkaufszentrum im Herzen von Liebertwolkwitz schon in wenigen Wochen Geschichte sein – und komplett leer stehen.

