Ob aus Bequemlichkeit oder Zeitnot: Die Karlbrücke in Schleußig wird täglich von zahlreichen Radfahrern befahren, obwohl das wegen der Bauarbeiten verboten ist. Polizei und Ordnungsamt winkten am Mittwoch zahlreiche Säumige heraus und baten sie zur Kasse. Und es wurde teuer.

Leipzig. Einmal mit dem Fahrrad über die Karlbrücke in Schleußig fahren – kostet 55 Euro. Diese Erfahrung mussten am Mittwoch zahlreiche Radfahrer und Radfahrerinnen machen. Die Polizei und das Ordnungsamt kontrollierten ab 8 Uhr, ob das Verbot zum Befahren der Brücke eingehalten wird. Denn das marode Bauwerk in der Industriestraße wird seit Ende April erneuert und ist für Autos gesperrt. Der Fußweg ist weiter benutzbar, auch von Radlern – doch die müssen absteigen und schieben. Entsprechende Verbotsschilder stehen auf beiden Seiten der Baustelle. Doch längst nicht jeder beachtet sie.