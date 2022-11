﻿Kelly Family begeistert in der Arena

Katar-Stimmung auf der Leipziger Kneipenmeile: Das war der WM-Mittwoch

WM-Auftakt in Leipzig: So trüb wie das Ergebnis im DFB-Auftaktmatch gegen Japan ist auch die Stimmung. Auf der Leipziger Kneipenmeile herrschte nach Abpfiff Katar-Stimmung - und das lag nicht nur an der 1:2-Pleite. Echte Fußballfans, die sich auch schon zum Anpfiff um 14 Uhr ein Bier schmecken lassen, haben es in der Stadt gar nicht so einfach, ein Lokal mit WM-Übertragung zu finden.