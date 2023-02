﻿Kosten explodieren: Leipzig sagt Sanierung von Landsberger Straße ab

Leipzig. Vonovia läutete als erster Immobilienkonzern die Alarmglocken. Aufgrund hoher Inflation und steigender Zinsen legte Deutschlands größter Vermieter all seine Neubauprojekte für dieses Jahr erst mal auf Eis. Jetzt zieht auch Leipzig bei Investitionen die Notbremse: Die Stadt hat den lange geplanten Umbau der Landsberger Straße in Gohlis-Nord, der eigentlich im April beginnen und bis Jahresende dauern sollte, überraschend abgesagt.

Die Nachricht erreichte viele Anwohner Anfang dieser Woche. Per Aushang am schwarzen Brett ihrer Wohnhäuser wurden sie über die neue Situation informiert. „Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation mit Rohstoffengpässen, stark gestiegenen Baupreisen und Mangel an ausführenden Baufirmen konnte im EU-weiten Vergabeverfahren für die Hauptbauleistungen für die Leipziger Verkehrsbetriebe und die Stadt Leipzig kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden“, heißt es in der kurzen Mitteilung.

Ausschreibungsangebot lag 70 Prozent über dem Budget

Im Klartext: Es hatte sich bei der Ausschreibung für den Teil „Öffentlicher Personennahverkehr/Straße“ nur ein einziger Anbieter beworben. „Sein Angebot lag 70 Prozent über den kalkulierten Kosten“, so ein Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), die das Projekt federführend für die Kommune betreuen. „Die Differenz wurde in Abstimmung aller Bauherren als unwirtschaftlich und nicht vertretbar bewertet, und die Ausschreibung daher aufgehoben“, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt auf Anfrage der LVZ mit. Lediglich für die ausgeschriebenen Arbeiten am Netz der Wasserwerke sei ein „annehmbares Ergebnis“ erzielt worden. Da diese jedoch „in unmittelbarem Zusammenhang“ mit dem Gleis- und Straßenbau stehen, sei aber auch in diesem Fall kein Zuschlag erteilt worden.

Für dieses Jahr wurde das Projekt daher abgesagt. Stadt, Verkehrsbetriebe und Wasserwerke suchen nun nach einem neuen Termin für eine Ausschreibungswiederholung. Im günstigsten Fall noch in diesem Jahr. Baubeginn wäre dann 2024.

Ob ein Bestgebot angenommen oder eine Ausschreibung wie im konkreten Fall wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben wird, sei nach Angaben des Verkehrs- und Tiefbauamtes jeweils im Einzelfall „unter Berücksichtigung aller Umstände“ zu entscheiden. „Eine Überschreitung der Kostenberechnung von mehr als zehn Prozent gilt dabei als erstes Indiz, diese Frage zu prüfen.“

Neue Gleise, neue Fahrbahn, neue Radwege

Erst im Dezember 2022 hatte der Stadtrat das Zehn-Millionen-Euro-Projekt abgesegnet und damit den Weg für die Ausschreibung frei gemacht. Die LVB wollen ihre Gleis-, Bahnstrom-, und Fahrleitungsanlagen auf dem etwa einen Kilometer langen Abschnitt zwischen Coppiplatz und Hans-Oster-Straße grundhaft ausbauen sowie die Haltestellen Coppiplatz und Viertelsweg barrierefrei gestalten. Damit in Zukunft breitere Straßenbahnen auf der Linie 4 verkehren können, ist auch eine Vergrößerung des Gleisabstands auf 2,80 Meter vorgesehen.

Die Kommune finanziert für 3,4 Millionen Euro den Neubau der Fahrbahnen, auf denen Radfahrer beidseitig eigene Fahrstreifen bekommen, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen, die Pflanzung von Bäumen und die Einrichtung von Längsparkmöglichkeiten für 124 (bisher 154) Autos.

Die Landsberger Straße ist mit Schlaglöchern übersät. Seit Jahren wird sie nur notdürftig geflickt. © Quelle: André Kempner

Eine Sanierung der Landsberger Straße ist dringend nötig. Schon vor zehn Jahren hatte die Verkehrsbehörde den schlechter Zustand nur mit der Note 4 bewertet. Die Fahrbahn ist übersät mit Schlaglöchern, die in der Vergangenheit immer nur notdürftig geflickt wurden – und spätestens nach dem Winter wieder aufbrachen. Dabei ist die Landsberger Straße eine wichtige Hauptverkehrsstraße zwischen den Stadtteilen Gohlis-Nord und Wiederitzsch. Täglich befahren sie zwischen 12.550 und 18.150 Fahrzeuge. Für die Zukunft wird sogar eine Zunahme der Belastung um täglich bis zu 630 Wagen im Jahr 2030 erwartet.

Stadtrat beschließt Investitionen von 456 Millionen Euro

Erst in der vergangenen Woche hatte der Stadtrat den Doppelhaushalt 2023/24 verabschiedet, der allein für dieses Jahr Rekordinvestitionen von 456 Millionen Euro vorsieht. Die LVB planen in diesem Jahr mit Bauvorhaben im Umfang von 90 Millionen Euro.

Sanierung der Petersstraße auch verschoben

Welche Auswirkungen die hohen Baupreise auf andere kommunale Vorhaben in diesem Jahr haben werden, ist noch ungewiss. Klar ist allerdings schon, dass die Sanierung der Petersstraße in der Innenstadt nicht von April bis August stattfinden wird. Die Kommune will die Einkaufsmeile durch neues Pflaster, mehr Bänke und Bäume aufwerten. Dafür sind 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Doch auch auf diese Ausschreibung war nur ein Angebot eingegangen – und das fiel doppelt so hoch aus wie die Kostenberechnung. Die Ausschreibung ist jetzt aufgehoben worden und soll wiederholt werden. Neuer Bautermin: offen.

Die Petersstraße in der Innenstadt sollte eigentlich ab April neu gestaltet werden. Der Termin ist jetzt aufgrund eines unwirtschaftlichen Ausschreibungsergebnisses geplatzt. © Quelle: André Kempner

Es gibt jedoch auch andere Beispiele: Die Ausschreibungsangebote zu dem im April beginnenden Ersatzneubau der Karlbrücke in der Industriestraße und zum Rad- und Gehweg in der Baalsdorfer Straße hätten nach Angaben des Verkehrs- und Tiefbauamtes im Bereich der Kostenberechnung gelegen beziehungsweise sogar darunter.