﻿Pflege: Kosten für Heimbewohner in Sachsen steigen deutlich

Die Kosten in Pflegeheimen in Sachsen und Thüringen steigen. Das liegt vor allem an den höheren Löhnen für Pflegekräfte. Für Heimbewohner und deren Angehörige bedeutet das noch tiefer in die Tasche zu greifen. Verbände fordern endlich eine Reform der Pflege.

Leipzig. Die Kosten in Pflegeheimen in Sachsen und Thüringen steigen im neuen Jahr deutlich. Für Pflegebedürftige und ihre Familien bedeutet das: Sie müssen mehr als noch vor einem Jahr aus eigener Tasche für einen Platz zahlen. Der Ruf nach einer Reform in der Pflege wird lauter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (vdek) stieg der Eigenanteil für Heimbewohner in Sachsen binnen Jahresfrist im Schnitt um 356 Euro auf 2184 Euro. In Thüringen sind es 2029 Euro und damit 257 Euro mehr pro Monat als Anfang 2022.

Diese Kostensteigerungen um 19 beziehungsweise 15 Prozent betreffen Pflegebedürftige, die neu ins Heim kommen und die niedrigste Pflegestufe 1 haben. Mit höherer Pflegestufe sinkt der Eigenanteil an den Kosten. Bei der höchsten Pflegestufe 5 liegt er jetzt bei 1444 Euro in Sachsen und 1434 Euro in Thüringen, wie der vdek errechnet hat. Damit zahlen Heimbewohner und ihre Angehörigen zwölf beziehungsweise acht Prozent mehr als Anfang 2022.

„Die bessere Bezahlung ist zu begrüßen“

Die Gründe für die Teuerung liegen in höheren Energie- und Lebensmittelkosten. Vor allem aber machen sich die gestiegenen Personalkosten bemerkbar, denn seit September vergangenen Jahres müssen Pflegekräfte – so will es der Gesetzgeber – nach Tarif bezahlt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die bessere Bezahlung ist zu begrüßen, heißt es bei der AOK Plus, die für Sachsen und Thüringen zuständig ist. Der Beruf muss wieder attraktiver werden, so Sprecherin Hannelore Strobel. Für Bewohner und Familien sei das allerdings eine weitere Belastung. Zumal vereinzelt die Eigenanteile bis zu 37 Prozent geklettert sind. In diesen Fällen seien sie vorher deutlich niedriger als in anderen Bundesländern gewesen, das gleiche sich nun allmählich an. „In der Regel sind die Kosten in Sachsen aber immer noch etwas günstiger.“

Seit Januar 2022 gibt es einen Entlastungszuschlag

Zugleich geben AOK und auch die Barmer zu bedenken, dass gegengesteuert wird. Seit 1. Januar 2022 gibt es neben den Zahlungen der Pflegekasse einen Entlastungszuschlag. Dieser steigt mit der Aufenthaltsdauer im Heim. Im ersten Jahr im Heim drückt der Zuschuss den Eigenanteil für die reine Pflege um fünf Prozent, im zweiten um 25 Prozent, im dritten um 45 Prozent, ab dem vierten Jahr um 70 Prozent.

Auch beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband in Sachsen begrüßt man die höheren Löhne für Pflegekräfte. Jeder Mensch wünsche sich eine liebevolle und hochwertige Versorgung im Alter und bei Krankheit. Nur mit besserer Bezahlung komme man gegen den Personalmangel in der Pflege an, meint Verbandssprecher Thomas Neumann. Allerdings erhöhe das den Druck auf die Heimbewohner. „Unser Verband fordert deshalb einen Deckel, um die Eigenanteile zur Finanzierung der Pflege für die Betroffenen künftig auf maximal 15 Prozent der Kosten zu begrenzen.“

Jeder vierte Heimbewohner auf Sozialhilfe angewiesen

Auch der vdek und andere Sozialverbände fordern eine Deckelung des Eigenbeitrags sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Das müsse kommen, so Neumann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Man müsse schon eine gute Rente haben, um diese monatlichen Kosten stemmen zu können. „Dass dem oft nicht so ist, zeigt die steigende Anzahl der Personen, deren Eigenanteile ganz oder teilweise vom Sozialamt getragen werden. Das haben die Menschen, die nach einem arbeitsreichen Leben unverschuldet pflegebedürftig werden, nicht verdient.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heute sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Oktober letzten Jahres 13.830 Pflegeheimbewohner im Freistaat auf Sozialhilfe angewiesen, weil sie oder ihre Angehörigen sich den Heimplatz nicht leisten können. Bei über 50.000 vollstationär versorgte Pflegebedürftige bekommt damit jeder vierte Heimbewohner in Sachsen Sozialhilfe.

Die Barmer gibt zu bedenken, dass die Kosten weiter steigen werden. „Damit die Betreuung im Pflegeheim bezahlbar bleibt, ist es dringend notwendig, dass auch der Freistaat Sachsen seinen Anteil dazu beiträgt“, sagt Landesgeschäftsführer Fabian Magerl. „Es gehört zu den Aufgaben der Bundesländer, die Investitionskosten für Pflegeeinrichtungen und die Ausbildungsumlagen für Pflegeschulen zu übernehmen. Im Moment wird dieser Aufgabe jedoch nicht in ausreichendem Maße nachgekommen.“