Im Leipziger Umweltdezernat rauchen die Köpfe: Wie lassen sich die Buchten an den Seen sicherer machen? Und vor allem: Wer soll das bezahlen? Die Stadt denkt auch über eine Strandgebühr nach.

Leipzig. So richtig mag man gerade nicht denken an eine erfrischende Abkühlung im Cospudener See oder an einen Strandbesuch am Kulkwitzer See. Trotzdem arbeitet die Stadt Leipzig auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt weiter an einem Konzept für mehr Sicherheit an den kommunalen Stränden im Neuseenland. Das teilte das Umweltdezernat jetzt auf LVZ-Anfrage mit. Nach mehrfacher Verschiebung soll ein Entwurf nun im ersten Quartal 2023 vorliegen. Die Stadtverwaltung prüft ferner, ob und unter welchen Umständen die Strandüberwachung Bestandteil des öffentlichen Rettungsdienstes werden kann. Dann wären mitunter Kostenumlagen oder Erstattungen von Krankenkassen möglich. Aber auch eine Gebühr an den bewachten Stränden sei denkbar, so das Umweltdezernat.