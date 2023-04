Nach Winterpause: Zwei neue Trinkwasserbrunnen in Leipzig am Netz

Leipzig. Die Winterpause ist vorbei – ab sofort können sich Leipzigerinnen und Leipziger wieder an insgesamt 17 Standorten im Stadtgebiet und im Umland kostenlos frisches Trinkwasser zapfen. Das haben die Leipziger Wasserwerke am Donnerstag bekannt gegeben. Die Trinkwasserbrunnen würden üblicherweise in der frostfreien Zeit zwischen April und Oktober in Betrieb genommen. Seit dem vergangenen Jahr sind außerdem zwei neue Trinkwasserbrunnen dazugekommen: am Nordstrand des Cospudener Sees und im Mariannenpark in Abtnaundorf.

Die beiden neuen Standorte wurden 2022 von den Bürgerinnen und Bürgern bei einer Online-Abstimmung gewählt. „Als Wasserwerke freuen wir uns sehr, dass Trinkbrunnen immer stärker in den Blick lokaler Akteure fallen“, sagt Mario Hoff, Leiter des Unternehmensbereichs Markt bei den Wasserwerken.

Jährlich zwei neue Trinkwasserbrunnen in Leipzig

Der neue Trinkbrunnen im Mariannenpark ist gemeinsam mit dem Ortsverein „Wir für Schönefeld“ errichtet worden. „Dieser Trinkwasserbrunnen ist eine weitere Bereicherung im Mariannenpark“, äußerte sich Vereinsmitglied Denis Döhler. Durch die Vorgaben des Denkmalschutzes und die Lage im Landschaftsschutzgebiet Parthenaue-Machern, sei das Projekt eine kleine Herausforderung gewesen.

Leipzigs Wasserwerke installieren in jedem Jahr zwei neue Standorte. Im diesjährigen Voting entschieden sich die Bürgerinnen und Bürger für weitere Brunnen auf dem Skatepark in Grünau und an der Kreuzkirche am Neustädter Markt. Die Bauplanungen dafür seien bereits gestartet, hieß es von den Wasserwerken.