Kraftklub-Konzert in der Arena Leipzig: Das müssen Fans wissen

Kraftklub tritt nach fünf Jahren wieder in der Arena Leipzig auf. Hier alle Infos zum Konzert – und warum es am Freitag in Leipzig wieder beben könnte.

Zuletzt trat Kraftklub im Herbst 2017 in der Leipziger Arena auf – und sorgte zusammen mit den 12.000 Fans für ein Beben in der Stadt.

Leipzig. Die Chemnitzer Rap-Rocker von Kraftklub gastieren nach fünf Jahren wieder in der Leipziger Arena. Hier die wichtigsten Infos zum Konzert.

Kraftklub in Leipzig: Wird es wieder ein Beben geben?

Davon ist bei 12.000 Besuchern stark auszugehen – bei den vergangenen beiden Kraftklub-Konzerten in der Arena Leipzig in den Jahren 2015 und 2017 hatte das Hüpfen der Menge dafür gesorgt, dass Bewohner des Waldstraßenviertels von wackelnden Wänden berichteten. Nach Angaben der Feuerwehr liegt dies daran, dass der Boden unter dem Waldstraßenviertel auf losem Untergrund steht. Die Bodenplatte überträgt die Schwingungen ins Grundwasser, darüber werden sie dann weiter bis zu den angrenzenden Häuser getragen.

Nach Diskussionen über ein mögliches Hüpfverbot nach dem 2015er-Konzert forderte Kraftklub-Sänger Felix Kummer das Publikum 2017 sogar auf, das mit dem Beben nochmal zu versuchen.

Kraftklub in Leipzig: Wie läuft der Abend ab?

Die Türen der Arena öffnen sich um 17.30 Uhr. Um 19.30 Uhr steht zunächst die Indie-Pop-Sängerin Mia Morgan als Support auf der Bühne; der Auftritt von Kraftklub soll um etwa 20.20 Uhr beginnen. Dies kann sich aber kurzfristig noch um wenige Minuten verschieben.

Kraftklub in Leipzig: Was ist bei An- und Abreise zu beachten?

Bei der Anreise per Straßenbahn empfehlen sich die Linien 3, 7, 8 und 15 mit Ausstieg am Sportforum Süd. Aufgrund von Baumaßnahmen in der Waldstraße (noch bis voraussichtlich Juli 2023) bedient die Linie 4 derzeit nicht die Haltestelle Waldplatz – hier ist ein Umstieg in die genannten Linien an der Haltestelle Goerdelerring nötig.

Wer mit dem Auto anreist, kann die Parkplätze der Arena nutzen. Allerdings kommt es dabei erfahrungsgemäß zu langen Wartezeiten bei An- und Abfahrt. Für Nicht-Leipziger empfiehlt sich deshalb die Nutzung der P+R-Parkplätze in der Stadt.

Kraftklub in Leipzig: Was wird gespielt?

Voraussichtlich rund 25 Songs stehen auf der Set-List des Kraftklub-Auftritts. Sie stammen von den vier Alben "Mit K" (2012), "In Schwarz" (2014), "Keine Nacht für Niemand" (2017) und "Kargo" (2022) – dabei sind unter anderem

In meinem Kopf

Unsere Fans

Eure Mädchen

Ich will nicht nach Berlin

500 K

Randale

Blaues Licht

Kraftklub in Leipzig: Gibt es noch Karten?

Das Konzert ist ausverkauft. Auf Weiterverkaufsseiten wie Viagogo werden zwar noch Tickets angeboten, deren Preise fallen aber deutlich höher als die ursprünglichen Verkaufspreise aus: Auf weniger als 100 Euro je Karte darf man dort nicht hoffen. Erfahrungsgemäß möchten einige Menschen aber auch direkt am Abend vor dem Einlass noch ihre Karten loswerden – mit viel Glück klappt es dort.

