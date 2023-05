Krankenhausreform in Sachsen: Zehn Kliniken stehen auf der Kippe

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

die älteren unter Ihnen mit DDR-Lebenserfahrung werden sich erinnern: Ein Besuch beim Facharzt führte früher meist in eine Poliklinik. Was auf den ersten Blick eine praktische Sache war: Meist gab es in einer Einrichtung mindestens vier Ärzte verschiedener Fachrichtungen unter einem Dach. Für Patienten hieß das: Kurze Wege und kaum Doppeluntersuchungen. Und Kosten sparte das System auch: Denn teure Labore und Untersuchungsgeräte konnten im besten Fall von mehreren Ärzten genutzt werden. Und trotzdem besteht kein Grund, das Gesundheitssystem der DDR zu verklären - denn die Schattenseiten waren lang. Schmale Auswahl an Medikamenten, veraltete Geräte, Schäden an den Gebäuden: In der DDR wurde in den Polikliniken auch der Mangel verwaltet. Dazu kam die parteipolitische Gängelung der staatlich angestellten Ärzte - ihr Gestaltungsspielraum hielt sich im Vergleich zu niedergelassenen Ärzten von heute in sehr engen Grenzen.

Dennoch ist das Modell Poliklinik aktuell wieder in aller Munde. Und das hat wiederum mit einem Mangel zu tun - allerdings mit dem grassierenden Ärztemangel. In Sachsen wird die Neuordnung der Krankenhauslandschaft offenbar mindestens zehn der noch bestehenden 77 Kliniken treffen, die so wie bisher wirtschaftlich und Personell nicht überleben können. Thomas Lemke, Vize-Präsident der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft, sagt daher deutlich: Schon in fünf bis zehn Jahren könne „die Versorgung, wie wir sie heute noch kennen, nicht mehr aufrecht erhalten“ werden. Lemke wirbt für die Poliklinik 2.0:

Die Macht des Faktischen wird darauf hinauslaufen, dass eine neue Art Poliklinik entsteht. Nur so können wir die Versorgung in weiten Landstrichen überhaupt noch gewährleisten. Thomas Lemke Vize-Chef der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft

Mein Kollege Andreas Debski hat sich mit Lemke ausführlich unterhalten und ein sehr interessantes, wenn auch ernüchterndes Interview aufgeschrieben. Er hat aber auch den Blick auf die Probleme im Gesundheitssystem insgesamt geweitet und Reaktionen eingeholt. Zum Beispiel von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping, die betont, es gehe nicht um einen Klinik-Kahlschlag: „Aber es braucht Veränderungen. Nicht jedes Krankenhaus wird genauso bleiben können, wie es ist.“ Ziel sei es, die bestmögliche Behandlungsqualität zur Verfügung zu stellen – deshalb seien Spezialisierungen „unbedingt“ notwendig und könne nicht jede Klinik alle Gebiete abdecken.

Fazit: Bleiben wir lieber gesund. Und wenn wir Hilfe brauchen, wird es auch weiterhin eine gute medizinische Versorgung in Deutschland geben. Denn auch das gehört zur Wahrheit: Wer einmal im Urlaub im Ausland beispielsweise in Großbritannien ernsthaft erkrankt, der kann ganz andere Leidensgeschichten erzählen.

Depeche Mode auf der Festwiese: Das Super-Pfingstwochenende in Leipzig läuten die britischen Synth-Rock-Legenden am Freitagabend ein. 70 000 Fans werden erwartet, eine Belastungsprobe für die ohnehin angespannte Verkehrssituation in der Stadt. Was müssen die Besucher wissen? Gibt es noch Karten? Und wo gibt es Aftershow Partys? Das Super-Pfingstwochenende in Leipzig läuten die britischen Synth-Rock-Legenden am Freitagabend ein. 70 000 Fans werden erwartet, eine Belastungsprobe für die ohnehin angespannte Verkehrssituation in der Stadt. Was müssen die Besucher wissen? Gibt es noch Karten? Und wo gibt es Aftershow Partys? Den Überblick für alle „DeMo“-Fans gibts hier

Zutritt nur mit Ausweis: Für Erstaunen sorgen am Montag Sicherheitskontrollen im Leipziger Neuen Rathaus sowie im Stadthaus. Es handelt sich um einen eintägigen Testlauf. Auch Stadträte sind davon überrascht und fragen, Für Erstaunen sorgen am Montag Sicherheitskontrollen im Leipziger Neuen Rathaus sowie im Stadthaus. Es handelt sich um einen eintägigen Testlauf. Auch Stadträte sind davon überrascht und fragen, ob die Bedrohungslage für die Beschäftigten sich geändert hat.

Wird Bier zum Luxusgetränk? Die Bierkrise in Deutschland verschlimmert sich. Wöchentlich schließen Brauereien, die Bierpreise steigen – so auch in Altenburg. Die Bierkrise in Deutschland verschlimmert sich. Wöchentlich schließen Brauereien, die Bierpreise steigen – so auch in Altenburg. Brauereichef und Biersommelier Bastian Leikeim erklärt, wie die Krise zu bewältigen ist. Teurer wird es trotzdem für Biertrinker.

Neues Rettungsboot für die Lebensretter: Die Leipziger Katastrophenschutz-Wasserrettungsgruppe der DLRG erhält am Dienstag ein neues, hochmodernes Motorboot. Das Boot wird Bestandteil der medizinischen „Task Force“ für Großschadenslagen sein. Damit soll die Leistungsfähigkeit des Tauchtrupps auf den Gewässern in und um Leipzig erhöht werden.

„Gottesanbeterin“ in den Cammerspielen: Eine theatrale Groteske, inspiriert von einem Insekt - man(n) darf gespannt sein, wie sich die Schauspieler(innen) auf bissige Art und Weise mit Weiblichkeitsvorstellungen auseinandersetzen. Los gehts in den Cammerspielen (Kochstraße 132) um 20 Uhr, Karten sind für 8,80 Euro noch erhältlich





