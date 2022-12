Krankheitswelle: Die Kinder trifft es wieder besonders

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

das Bild, das unser Fotograf Wolfgang Sens in dieser Woche vor einer Arztpraxis in Grünau aufgenommen hat, ist schon besonders: Knapp 100 Eltern und Kinder schlängeln sich durch das Treppenhaus noch bevor um 8 Uhr die Praxis ihre Türen öffnet. Es ist kein seltenes Bild dieser Tage - weder in Leipzig, Sachsen noch im Rest der Republik. Der Krankenstand ist hoch wie nie und besonders für die Kleinsten sind die Folgen einmal mehr immens. Unser Reporter Mark Daniel hat dazu recherchiert. „Täglich stellen sich nahezu doppelt so viele Menschen mit Infekten und akuten Erkrankungen als jahreszeitbedingt vor oder während der Corona-Pandemie“, sagt Frank Radowsky, ärztlicher Leiter des gleichnamigen Familienmedizinischen Zentrums. „Dabei spielt Corona aktuell eine untergeordnete Rolle.“ Zwischen den Behandlungen checkt er im Netz, welche Medikamente noch vorrätig oder bestellbar sind – oft muss er auf Alternativen ausweichen.

Hätte das verhindert werden können? Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Leipziger Klinikum St. Georg, meint klar: Ja. „Experten haben vor Monaten gewarnt, dass wir eine massive Welle an Viruserkrankungen erwarten und Vorkehrungen getroffen werden müssen.“ Wichtig sei beispielsweise die weitere Verwendung von FFP2-Masken auch außerhalb öffentlicher Verkehrsmittel. Dass die Politik es so habe laufen lassen, sei ein großes Versagen.

Lange Warteschlangen kurz vor Öffnung des Familienmedizinischen Zentrums in Leipzig-Grünau: Derzeit stellen sich dort täglich doppelt so viele Menschen vor als sonst zur Jahreszeit. © Quelle: Wolfgang Sens

In den Kitas gibt es vielfach nun verkürzte Öffnungszeiten aufgrund des Krankenstandes und des engen Personalschlüssels, Gruppen werden zusammengelegt und die Eltern gebeten, ihre Kinder zuhause zu betreuen. Das berichtete der Elternrat der LVZ. Deshalb haben die Eltern nun auch eine Petition eingereicht im Leipziger Stadtrat - um für einen besseren Betreuungsschlüssel in den Kitas zu kämpfen. Auch, wenn den Personalschlüssel das Land Sachsen und nicht die Kommune bestimmt.

Kaum Kinder in der Kita "Um die Welt" in Leipzig, weil alle krank sind - doch die Erzieher sind es ebenso. © Quelle: Wolfgang Sens

Unser Reporter Mark Daniel hat nach seinen zweitägigen Recherchen einen Kommentar geschrieben und sein Urteil der Situation ist klar:

Kinder seien unsere Zukunft, wird gern gesagt. Wenn wir so mit ihr umgehen, wird sie zappenduster. Mark Daniel, LVZ-Redakteur in seinem Kommentar

Die Krankheitswelle zeigt sich nicht nur in Arztpraxen, Kitas und Schulen, sondern auch in den Apotheken in Stadt und Land. Apotheken und Mediziner in Leipzig schlagen Alarm. In den vergangenen zwei Wochen habe sich die Versorgungslage bei Arzneimitteln weiter drastisch verschlechtert. Längst fehlten nicht mehr nur bestimmte Husten- und Fiebersäfte vor allem für Kinder, sondern immer öfter auch lebensnotwendige Medikamente. „Die Liste der verfügbaren Antibiotika ist inzwischen kürzer als die der nicht verfügbaren“, warnt Franziska Schmidt, Filialleiterin der Apotheke am Leipziger Ostplatz, die zugleich im Öffentlichkeitsausschuss des sächsischen Apothekerverbandes tätig ist. Antibiotika-Engpässe beträfen insbesondere in der Kinderheilkunde Säfte mit Amoxicillin, Azithromycin, Cefixim, Cefuroxim, Clarithromycin, Erythromycin, Penicillin, Sultamicillin und etliche weitere Präparate, erläutert sie meinem LVZ-Kollegen Jens Rometsch.

Da kann man einmal mehr nur sagen: Bleiben Sie gesund!

RB Leipzig näht den Rasen: Ganz genau, nicht mähen, sondern nähen - denn die Roten Bullen haben in ihrer Arena nun einen faserverstärkten Hybridrasen. Eine nachhaltige Innovation auf der in Leipzig nun Fußball gespielt wird. © Quelle: motivio

Wir können unser Glück kaum fassen, dass wir jetzt derart früh in die Saison starten dürfen Jennifer Braun, Geschäftsführerin der Dienstleistungs- und Tourismus GmbH im Vogtlandkreis über den frühen Start in die Skisaison.

Großes Concert im Leipziger Gewandhaus: Es dirigiert Andris Nelsons, am Klavier sitzt Leif Ove Andsnes. Es sind Werke von Ethel Smyth, Edvard Grieg, Peter Tschaikowski zu hören, ab 20 Uhr im Großen Saal.

Sitzung des Sächsischen Landtags: Auf der Tagesordnung stehen aktuelle Debatten zur Teilhabe und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie zu nachhaltiger Mobilität und Strukturentwicklung in Sachsen sowie Beratungen zu Entwürfen für das Schulgesetz und Krankenhausgesetz.

