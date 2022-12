Wer zwischen Heiligabend und Silvester verreisen will, ist aktuell oft verunsichert: Viele Verkehrsbetriebe haben krankheitsbedingt ihre Angebote eingeschränkt. Was erwartet Fahrgäste, die von Leipzig aus mit dem Fernverkehr, der S-Bahn und den LVB unterwegs sind?

An den Festtagen und in der Zeit bis zum Jahreswechsel ist der Ansturm auf die Busse und Bahnen des Nah- und Fernverkehrs besonders groß. Weil in diesem Jahr eine Krankheitswelle den Personalbestand vieler Verkehrsbetriebe kräftig ausdünnt, gibt es bei einigen Einschränkungen. Womit müssen Fahrgäste genau rechnen, wenn sie zwischen Weihnachten und Neujahr in und um Leipzig unterwegs sind?