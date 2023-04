Kretschmer warnt vor Atomausstieg: Freie Fahrt ins Risiko?

Die Atomkraft in Deutschland ist Ende dieser Woche Geschichte. Doch kurz vor Toreschluss hat die Debatte über Sinn und Unsinn des deutschen AKW-Ausstiegs noch einmal an Fahrt aufgenommen. Mittendrin in der energiegeladenen Debatte ist wieder einmal Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer. In seiner Skepsis weiß er eine Mehrheit der Bundesbürger hinter sich. Kann es tatsächlich noch ein Schlupfloch geben?

noch drei Tage lang versorgen deutsche Atomkraftwerke das Land mit Strom. Am Samstag ist Schluss damit, die letzten drei Meiler werden heruntergefahren. Die Lichter werden deshalb nicht gleich ausgehen. Aber die Sorge geht um: Reichen Sonne, Wind und die über kurz oder lang noch nötige fossile Brennstoffe Kohle und Gas aus?

Einer, der daran seit Monaten seine Zweifel hat, ist Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Kurz vor der finalen AKW-Abschaltung hat er sich am Dienstag erneut zu Wort gemeldet und seine Bedenken geäußert. Es sei doch klar, so Kretschmer, dass der nötige massive Ausbau der Erneuerbaren Energien „nicht von jetzt auf gleich kommt“. In der Zwischenzeit müsse Deutschland alle verfügbaren Energieträger nutzen, so Kretschmer. Die Bundesregierung müsse endlich pragmatisch handeln. Daher sei die Abschaltung der Atomkraftwerke „grundverkehrt“.

Ähnlich sieht das auch der sächsische Handwerkspräsident Jörg Dittrich. Er stelle sich die Frage, ob es sich Deutschland angesichts der Energiekrise wirklich leisten könne, fortan auf Atomkraft zu verzichten - statt diese in Reserve zu belassen. Erwartungsgemäß hält Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) dagegen und bringt die altbekannten Argumente gegen Atomkraft vor: Zu teuer, zu unsicher, und inzwischen zu wenig gebraucht.

Wer hat Recht? Eine Mehrheit der Deutschen (52 Prozent) hält die AKW-Abschaltung für falsch. Zudem geht die Angst vor erneut steigenden Energiepreisen um. Wirtschaftsminister Robert Habeck hält dennoch den Ausstieg für unumkehrbar. Abwarten. Die Erfahrung lehrt: Man sollte niemals nie sagen. Oder, wie es Wilhelm Busch einst so treffend sagte: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ein Blick ins Nachbarland Tschechien zeigt: Die Zukunft könnte im Bau von preiswerten Mini-AKW liegen.





Bild des Tages

Die Spargelernte auf den Feldern von Kyhna (Kreis Nordsachsen) hat begonnen. Die Folien sind noch nötig, in den nächsten Tagen soll es kalt und regnerisch bleiben. © Quelle: Oliver Diecke

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Einen Tag „Galgenfrist“ am Hauptbahnhof: Eigentlich sollten die Markierungsarbeiten für die neue Radspur bereits am Dienstag losgehen. Doch nun gab es einen Tag Aufschub - der neue Anstrich kommt ab Mittwoch auf die bisherigen Autospuren. Wie es dann weitergeht und warum die Kritik am neuen Engpass im Zentrum nicht abreißen will, Eigentlich sollten die Markierungsarbeiten für die neue Radspur bereits am Dienstag losgehen. Doch nun gab es einen Tag Aufschub - der neue Anstrich kommt ab Mittwoch auf die bisherigen Autospuren. Wie es dann weitergeht und warum die Kritik am neuen Engpass im Zentrum nicht abreißen will, hat mein Kollege Björn Meine aufgeschrieben.

Nur noch Vier Tage arbeiten? Mehrere Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich auf das Experiment eingelassen. Jetzt wurden erste Ergebnisse bekannt, die durchaus verblüffen: Alle Arbeitgeber, die die Viertagewoche anbieten, Mehrere Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich auf das Experiment eingelassen. Jetzt wurden erste Ergebnisse bekannt, die durchaus verblüffen: Alle Arbeitgeber, die die Viertagewoche anbieten, berichten über sinkende Krankenstände.

Sie gehen freiwillig ins Gefängnis: In der JVA Torgau gibt es bald neue Insassen. Und sie haben nichts verbockt, auch wenn sie gern lauthals meckern: Mehrere Ziegen werden ab Mai für Abwechslung hinter Gittern sorgen. In der JVA Torgau gibt es bald neue Insassen. Und sie haben nichts verbockt, auch wenn sie gern lauthals meckern: Mehrere Ziegen werden ab Mai für Abwechslung hinter Gittern sorgen. Sie sind Teil eines Öko-Landwirtschaft-Projekts, in dem die Gefangenen Verantwortung übernehmen sollen. Mit den Ziegen ziehen auch Hühner und Bienen in Torgau ein.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Bärenerwachen in Torgau: Alle Jahre wieder endet der Winterschlaf von Jette, Bea und Benno im Schloßgraben von Torgau. Unsere LVZ-Kollegen sind live vor Ort und berichten über das offizielle Bärenerwachen

Neue Gaming-Messe in Leipzig: Die CAGGTUS ist neu in der Stadt und wird Computerspielfans anziehen. Es ist der bereits dritte Versuch in Leipzig: Nach der Abwanderung der „DreamHack“ nach Hannover im Vorjahr und dem Wegzug der „Games Convention“ nach Köln 2008 startet die Messe am Freitag mit „CAGGTUS“ ein Gaming-Festival in Eigenregie. Mehr dazu wird am Mittwoch mitgeteilt, einige Details sind aber schon bekannt

Ich wünsche Ihnen eine gute nachösterliche Woche.

Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





