Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben neben explodierenden Energie- und Treibstoffkosten jetzt ein weiteres Problem: Die Belegschaft fordert einen Inflationsausgleich. Für Mittwoch ist eine Krisensitzung anberaumt. Deswegen fallen Straßenbahn- und Buslinien aus.

Leipzig. Die Probleme im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erreichen nun auch die Beschäftigten der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB): Um zu klären, welche Auswirkungen die aktuelle Finanzlage auf die Mitarbeiter hat, führt der LVB-Betriebsrat am Mittwoch eine außerplanmäßige Betriebsversammlung durch, bei der es um einen Inflationsausgleich und um Jobsicherheit gehen soll. In dieser Zeit seien erhebliche Einschränkungen im Nahverkehr möglich, hieß es am Montag. Vier Straßenbahnlinien und zwei Buslinien würden komplett ausfallen.

Belegschaft fordert zunächst 200 Euro pro Monat