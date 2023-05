﻿Dialog gescheitert – Initiativen kehren Flughafen-Forum Leipzig/Halle den Rücken

Leipzig. „Wir fühlen uns und unsere Interessen nicht wahrgenommen. Das Ganze ist eine reine Alibiveranstaltung.“ Mit diesen deutlichen Worten erklärt Peter Richter, warum das Dialogforum Flughafen aus seiner Sicht gescheitert ist. Zuvor war es, wie der Vorsitzende der IG Nachtflugverbot sagt, zum Eklat gekommen.

Mehrere Mitglieder des Dialogforums hatten Mittwoch Abend ihren Austritt erklärt. Darunter die Grünen-Politiker im Leipziger Stadtrat Bert Sander und Anna Kaleri, die Bürgerinitiative gegen die neue Flugroute und die von Peter Richter geführten IG Nachtflugverbot Leipzig / Halle. Begleitet wurde der Austritt von einer Protestkundgebung vorm Neuen Rathaus. „Es ist nicht mehr tragbar, wie Flughafen und DHL mit Klimaschutz und demokratischen Beschlüssen umgehen“, sagt Richter.

„Mit der Dialogbereitschaft ist es nicht weit her“

Auslöser des Ärgers ist die in geheimer Abstimmung erfolgte Ablehnung, neue Mitglieder im Dialogforum aufzunehmen. Konkret wollten der Ortschaftsrat Burghausen und das Aktionsbündnisses gegen den Flughafenausbau Mitglied werden.

Dabei so Grünen-Politiker Bert Sander. Habe es hierzu einen fraktionsübergreifend bestätigten Ratsbeschluss (13. Juli 2022) gegeben. In der Missachtung des Ratsbeschlusses zeige sich, „dass es bei bestimmten Vertretern im Forum mit der viel beschworenen Dialogbereitschaft nicht weit her ist“. Da die Grünen und die Bürgerinitiativen und „sicher auch viele Gemeindevertreter“ der Aufnahme der neuen Teilnehmer nicht im Wege gestanden hätten, ist klar, wen Sander für die Ablehnung verantwortlich macht: Weitere Mitglieder im Dialogforum sind unter anderem der Flughafen, DHL und weiteren Vertreter der (Luftfahrt-)Wirtschaft.

Verwundert über die Ablehnung sei er aber nicht wirklich, so Sander, der 2009 gemeinsam mit dem damaligen Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Stadtrat, Wolfram Leutze, das Dialogforum initiierte. Es sei eine schwere Geburt gewesen. „Insbesondere das Flughafen-Management wollte das Forum nicht und weigerte sich lange Jahre, ihm beizutreten.“

„Nächtliche Lärmbelastung nicht stetig zu“

Bis heute könne das Forum „konkrete Ergebnisse, die zum Beispiel zu einer Lärmentlastung für die Anrainer hätten führen können“, nicht vorweisen. „Die nächtliche Lärmbelastung allerdings nimmt stetig zu.“ Angesichts des geplanten weiteren Ausbaus des Flughafens wären Maßnahmen wie die Errichtung weiterer kommunaler Fluglärm-Messstationen (Standorte: Lindenthal/Breitenfeld, Lützschena-Stahmeln und Burghausen/Gundorf) dringend erforderlich. Doch diese gibt es immer noch nicht, obwohl das der Stadtrat 2021 schon beschlossen habe. Man trete deshalb für eine Auflösung des Dialogforums ein.

Neben den Grünen hat auch SPD-Stadtrat Andreas Geisler seinen Rückzug aus dem Dialogforum erklärt. „Nach einem jahrelangen Monolog, weil es anfangs nicht gelungen war, den Flughafen und seine Nutzer zum Dialog zu bewegen, sind wir verspätet in einen zögerlichen Austausch getreten. Debatten um Geschäftsordnung oder Stimmrechte nahmen oft mehr Platz ein als echte, zielführende Debatten über Möglichkeiten, wirtschaftliche Interessen und Lebensqualität der Menschen im Umfeld besser zu vereinen“, teilt Geisler mit. Weiter: „Jede Idee der Betroffenen wurde in vielen Jahren immer wieder von langatmigen Vorträgen der Verantwortlichen weggebügelt. Ein wirkliches Interesse, diese Gedanken ernst zu nehmen oder zu prüfen und umzusetzen, war nicht zu erkennen.“

„Nur miteinander reden, führt weiter“

Richter setzt noch einen drauf: Nicht nur das Dialogforum auch die Fluglärmkommission habe sich längst als „zahnloser Tiger“ erwiesen. „Was hier beschlossen wird, interessiert die Entscheidungsträger wie die Staatsregierung in Dresden, das Management von Flughafen nicht die Bohne.“ Andere Mitglieder im Dialogforum sehen das nicht so. Thomas Hoffmann, Ortsvorsteher von Lindenthal, erklärt in einer Mitteilung, dass ihm der Dialog mit der Flugverkehrswirtschaft sehr wichtig sei. „Ich sehe es als meine Aufgabe an, die Ortschaft Lindenthal möglichst zielführend in einem solchen Dialog zu vertreten. Nur miteinander reden führt uns weiter.“

Auch die Vertreter der Wirtschaft, darunter der Flughafen, erklären, dass sie in jedem Fall einen Dialog mit den Ortschaften, den Anwohnern, den politischen Vertretern und den Bürgerinitiativen weiterführen möchten. Ebenso hofft der Lärmschutzbeauftragte des Freistaats, Jörg Puchmüller, dass die Beteiligten wieder zueinanderfinden. „Dialog ist wichtig.“

Den Hut auf im Dialogforum hat die Stadt Leipzig, konkret das von Bürgermeister Heiko Rosenthal geführte Umweltdezernat. Das kommentiert den Austritt mehrerer Akteure so: „Wir als Vertreter der Stadt Leipzig bedauern den für uns nicht nachvollziehbaren Schritt. Wir sehen uns dem Anliegen des Stadtrates verpflichtet, müssen nun aber innehalten und überlegen, wie wir den für unsere Region wichtigen Dialog weiterhin konstruktiv gestalten können.“

